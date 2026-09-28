Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Resumen para apurados
- El SMN emitió un alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes para gran parte de Tucumán ante la llegada de intensas lluvias y viento.
- Se prevén ráfagas superiores a 60 km/h, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y acumulados de agua de entre 15 y 30 milímetros.
- El fenómeno puede provocar anegamientos temporarios y daños, por lo que las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre y circular con cautela.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Tucumán. El pronóstico anticipa un período de inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán
Según el reporte del SMN, el área bajo alerta comprende los siguientes departamentos: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.
La advertencia también alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Cómo serán las tormentas
De acuerdo con el organismo meteorológico, se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas con intensidad localmente fuerte. Los fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento que superarían los 60 kilómetros por hora.
Además, se prevén importantes acumulados de lluvia en períodos cortos. El SMN estima precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.
Qué recomienda el SMN ante la alerta
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, las autoridades recomiendan evitar las actividades al aire libre y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También se aconseja mantenerse alejado de zonas ribereñas, postes de electricidad y árboles, además de extremar las precauciones al circular por la vía pública debido a la posibilidad de anegamientos temporarios.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN.