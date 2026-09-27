SociedadActualidad

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Datos de un relevamiento oficial de la Municipalidad para determinar la situación. Villa Alem y Villa Amalia lideran los daños, aunque en términos porcentuales el extremo sureste de la ciudad encabeza la lista, con el 40% de lugares de espera que están averiados.

ROTOS. Las paredes de una parada de colectivos fueron atacadas y destruidas por vándalos que no respetan los espacios de uso y beneficio común.
ROTOS. Las paredes de una parada de colectivos fueron atacadas y destruidas por vándalos que no respetan los espacios de uso y beneficio común.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 5 Hs

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