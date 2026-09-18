Abad destacó la ley de biocombustibles y anticipó inversiones para ampliar destilerías en Tucumán

Resumen para apurados
- El ministro Daniel Abad destacó este viernes la media sanción de la ley de biocombustibles en el Senado para asegurar inversiones y ampliar destilerías en Tucumán.
- El proyecto reemplaza la Ley 27.640 y eleva el corte de bioetanol al 15%. Fue avalado en el Senado tras el reclamo conjunto de la Liga de Provincias Biocombustibles.
- La norma pasará a Diputados y, con un régimen de 15 años, dará previsibilidad para modernizar la matriz productiva y potenciar al sector sucroalcoholero del norte.
La media sanción de la nueva ley de biocombustibles abre, según el Gobierno de la provincia, una nueva etapa para una de las actividades vinculadas históricamente con la economía en Tucumán. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, destacó este viernes el alcance de la iniciativa y aseguró que el nuevo marco puede facilitar inversiones en el sector sucroalcoholero.
El proyecto obtuvo ayer 41 votos a favor y 25 en contra en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 27.640 y establece una vigencia de 15 años, con la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de aplicación.
Para Abad, uno de los puntos centrales es la previsibilidad que el nuevo esquema puede aportar a las empresas que proyectan ampliar su capacidad productiva.
“La media sanción es una muy buena noticia porque lo que veníamos trabajando a partir de la Liga de Biocombustibles de las provincias, que son las provincias del norte, Salta, Tucumán y Jujuy, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, también por el tema de biodiesel”, señaló.
El ministro explicó que las negociaciones habían encontrado dificultades principalmente alrededor del régimen para el biodiesel, pero finalmente el proyecto consiguió avanzar en el Senado.
“Hay inversiones en puerta para ampliar destilerías en Tucumán, Salta y Jujuy, que con esta ley les da previsibilidad jurídica para poder hacerlo”, afirmó.
El proyecto establece un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final de gasoil o diésel oil comercializado en el país, porcentaje que subiría al 10% un año después de la sanción de la ley.
En el caso del bioetanol, la iniciativa fija un corte mínimo del 12% en las naftas, que se elevaría al 15% a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, además, se reservaría un 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz.
El esquema incorpora también un sistema de subastas mediante un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y prevé la publicación de precios de referencia para el biodiesel y el bioetanol. A su vez, permite incorporar biocombustibles por encima de los porcentajes mínimos establecidos.
Para Tucumán, donde la producción de azúcar y alcohol forma parte de la estructura económica provincial, el nuevo régimen tiene una importancia que va más allá del sector energético. Abad lo vinculó directamente con una de las prioridades planteadas por el gobernador Osvaldo Jaldo: ampliar la matriz productiva.
“El gobernador nos pide buscar formas de ampliar la matriz productiva. Estamos trabajando incansablemente en todo lo que tiene que ver con los parques industriales, con un proyecto de ley; con préstamos para las empresas, para las pymes, para los empresarios, para las empresas unipersonales con otra iniciativa que también hemos mandado a la Legislatura”, sostuvo.
En esa misma línea, mencionó otras actividades que la Provincia busca impulsar, como la economía del conocimiento y el turismo.
“Tucumán necesita ampliar la matriz productiva porque no tenemos recursos extraíbles. Esta es una forma de ampliar esa matriz productiva, porque le da un horizonte al complejo azucarero para seguir creciendo con las energías renovables”, afirmó el funcionario.
El proyecto también contempla la regulación de la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet), además de habilitar la importación de biocombustibles en situaciones de escasez de abastecimiento.
También establece un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1 de enero de 2036 y dispone la derogación de la Ley 27.640 junto con su normativa reglamentaria y complementaria.
El impacto en la producción de caña
Durante la presentación, el gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy, coincidió con Abad en que la iniciativa puede generar mejores condiciones para el sector sucroalcoholero.
“Estamos muy contentos y agradecidos con el Gobierno de Tucumán por todo el apoyo a lo largo de todos estos años a los distintos proyectos de ley que llegaron al recinto y ayer se aprobaron por media sanción. Es una gran noticia para todo el sector sucroalcoholero y para todas las energías renovables de la Argentina”, afirmó.
Etchandy puso el foco especialmente en la reserva del 6% para el bioetanol de caña de azúcar. Según explicó, ese porcentaje permite proyectar inversiones con un horizonte más amplio.
“Específicamente para lo que es el sector de caña de azúcar, tener garantizado un corte del 6% es una gran noticia, que permite que con una mirada de mediano y largo plazo se puedan garantizar las inversiones, no solo las que ya se han hecho, sino las que se están pensando y gestionando ahora en el corto plazo”, sostuvo.
Otro de los cambios destacados por el titular del IPAAT está relacionado con la conformación de los precios. El proyecto propone un mecanismo de mayor competencia entre los productores para abastecer los porcentajes establecidos.
“El sector venía teniendo problemas muy serios porque el precio se establecía de manera unilateral con la Secretaría de Energía de la Nación, y hoy podemos competir libremente con los precios, es decir, que los precios sean rentables para el sector”, explicó.
La iniciativa prevé, además, un 3% adicional de libre disputa para completar el corte del 15% de bioetanol, lo que permitiría la participación tanto de productores de caña de azúcar como de maíz.
“Después, se hace un 3% adicional para llegar al 15% de libre disputa con el maíz, que también es una muy buena noticia, porque Tucumán y el norte argentino tienen capacidades para poder competir”, agregó Etchandy.
Para el sector, otro de los aspectos relevantes es la duración del régimen. La vigencia prevista de 15 años busca ofrecer un horizonte más extenso para las decisiones empresarias.
“Estamos hablando de una ley de más de 15 años. Hablar de 15 años hoy en Argentina es muy importante. Son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno, lo cual es muy importante y, como bien dijo el ministro, le da previsibilidad y certeza jurídica al sector privado para seguir invirtiendo, no solo en Tucumán, sino junto con Salta y Jujuy en las economías regionales”, concluyó.
También participó de la actividad el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro.