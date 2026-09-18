EconomíaNoticias económicas

Abad destacó la ley de biocombustibles y anticipó inversiones para ampliar destilerías en Tucumán

El ministro de Economía y Producción valoró la media sanción del nuevo régimen y aseguró que permitirá dar previsibilidad jurídica al sector.

Abad destacó la ley de biocombustibles y anticipó inversiones para ampliar destilerías en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Daniel Abad destacó este viernes la media sanción de la ley de biocombustibles en el Senado para asegurar inversiones y ampliar destilerías en Tucumán.
  • El proyecto reemplaza la Ley 27.640 y eleva el corte de bioetanol al 15%. Fue avalado en el Senado tras el reclamo conjunto de la Liga de Provincias Biocombustibles.
  • La norma pasará a Diputados y, con un régimen de 15 años, dará previsibilidad para modernizar la matriz productiva y potenciar al sector sucroalcoholero del norte.
Resumen generado con IA

La media sanción de la nueva ley de biocombustibles abre, según el Gobierno de la provincia, una nueva etapa para una de las actividades vinculadas históricamente con la economía en Tucumán. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, destacó este viernes el alcance de la iniciativa y aseguró que el nuevo marco puede facilitar inversiones en el sector sucroalcoholero.

El proyecto obtuvo ayer 41 votos a favor y 25 en contra en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 27.640 y establece una vigencia de 15 años, con la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de aplicación.

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Para Abad, uno de los puntos centrales es la previsibilidad que el nuevo esquema puede aportar a las empresas que proyectan ampliar su capacidad productiva.

“La media sanción es una muy buena noticia porque lo que veníamos trabajando a partir de la Liga de Biocombustibles de las provincias, que son las provincias del norte, Salta, Tucumán y Jujuy, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, también por el tema de biodiesel”, señaló.

El ministro explicó que las negociaciones habían encontrado dificultades principalmente alrededor del régimen para el biodiesel, pero finalmente el proyecto consiguió avanzar en el Senado.

“Hay inversiones en puerta para ampliar destilerías en Tucumán, Salta y Jujuy, que con esta ley les da previsibilidad jurídica para poder hacerlo”, afirmó.

El proyecto establece un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final de gasoil o diésel oil comercializado en el país, porcentaje que subiría al 10% un año después de la sanción de la ley.

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

En el caso del bioetanol, la iniciativa fija un corte mínimo del 12% en las naftas, que se elevaría al 15% a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, además, se reservaría un 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz.

El esquema incorpora también un sistema de subastas mediante un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y prevé la publicación de precios de referencia para el biodiesel y el bioetanol. A su vez, permite incorporar biocombustibles por encima de los porcentajes mínimos establecidos.

Para Tucumán, donde la producción de azúcar y alcohol forma parte de la estructura económica provincial, el nuevo régimen tiene una importancia que va más allá del sector energético. Abad lo vinculó directamente con una de las prioridades planteadas por el gobernador Osvaldo Jaldo: ampliar la matriz productiva.

“El gobernador nos pide buscar formas de ampliar la matriz productiva. Estamos trabajando incansablemente en todo lo que tiene que ver con los parques industriales, con un proyecto de ley; con préstamos para las empresas, para las pymes, para los empresarios, para las empresas unipersonales con otra iniciativa que también hemos mandado a la Legislatura”, sostuvo.

En esa misma línea, mencionó otras actividades que la Provincia busca impulsar, como la economía del conocimiento y el turismo.

“Tucumán necesita ampliar la matriz productiva porque no tenemos recursos extraíbles. Esta es una forma de ampliar esa matriz productiva, porque le da un horizonte al complejo azucarero para seguir creciendo con las energías renovables”, afirmó el funcionario.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

El proyecto también contempla la regulación de la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet), además de habilitar la importación de biocombustibles en situaciones de escasez de abastecimiento.

También establece un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1 de enero de 2036 y dispone la derogación de la Ley 27.640 junto con su normativa reglamentaria y complementaria.

El impacto en la producción de caña

Durante la presentación, el gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy, coincidió con Abad en que la iniciativa puede generar mejores condiciones para el sector sucroalcoholero.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el Gobierno de Tucumán por todo el apoyo a lo largo de todos estos años a los distintos proyectos de ley que llegaron al recinto y ayer se aprobaron por media sanción. Es una gran noticia para todo el sector sucroalcoholero y para todas las energías renovables de la Argentina”, afirmó.

Etchandy puso el foco especialmente en la reserva del 6% para el bioetanol de caña de azúcar. Según explicó, ese porcentaje permite proyectar inversiones con un horizonte más amplio.

Industriales del Norte Grande pidieron al Senado aprobar el proyecto de ley de biocombustibles

Industriales del Norte Grande pidieron al Senado aprobar el proyecto de ley de biocombustibles

“Específicamente para lo que es el sector de caña de azúcar, tener garantizado un corte del 6% es una gran noticia, que permite que con una mirada de mediano y largo plazo se puedan garantizar las inversiones, no solo las que ya se han hecho, sino las que se están pensando y gestionando ahora en el corto plazo”, sostuvo.

Otro de los cambios destacados por el titular del IPAAT está relacionado con la conformación de los precios. El proyecto propone un mecanismo de mayor competencia entre los productores para abastecer los porcentajes establecidos.

“El sector venía teniendo problemas muy serios porque el precio se establecía de manera unilateral con la Secretaría de Energía de la Nación, y hoy podemos competir libremente con los precios, es decir, que los precios sean rentables para el sector”, explicó.

La iniciativa prevé, además, un 3% adicional de libre disputa para completar el corte del 15% de bioetanol, lo que permitiría la participación tanto de productores de caña de azúcar como de maíz.

“Después, se hace un 3% adicional para llegar al 15% de libre disputa con el maíz, que también es una muy buena noticia, porque Tucumán y el norte argentino tienen capacidades para poder competir”, agregó Etchandy.

Para el sector, otro de los aspectos relevantes es la duración del régimen. La vigencia prevista de 15 años busca ofrecer un horizonte más extenso para las decisiones empresarias.

Qué pasó con la ley de biocombustibles y la sesión del Senado nacional

Qué pasó con la ley de biocombustibles y la sesión del Senado nacional

“Estamos hablando de una ley de más de 15 años. Hablar de 15 años hoy en Argentina es muy importante. Son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno, lo cual es muy importante y, como bien dijo el ministro, le da previsibilidad y certeza jurídica al sector privado para seguir invirtiendo, no solo en Tucumán, sino junto con Salta y Jujuy en las economías regionales”, concluyó.

También participó de la actividad el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro.

Temas Daniel Abad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

La corrupción no hace más ricos a los ricos, hace más pobres a los pobres: la reflexión que marcó el Encuentro Anual de Empresarios de ACDE Tucumán

"La corrupción no hace más ricos a los ricos, hace más pobres a los pobres": la reflexión que marcó el Encuentro Anual de Empresarios de ACDE Tucumán

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Lo más popular
La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte
1

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
2

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem
3

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II
4

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
5

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más
5

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más

Más Noticias
¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Encuentro anual de empresarios: un llamado para “pensar Tucumán en grande”

Encuentro anual de empresarios: un llamado para “pensar Tucumán en grande”

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Comentarios