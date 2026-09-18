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Biocombustibles: el CAA y la Cámara de Bioetanol de Maíz ponen ahora la mirada en Diputados

Las entidades destacaron la media sanción del Senado y resaltaron el aumento gradual del corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, entre otras medidas.

Producción sucroalcoholera.
Producción sucroalcoholera.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El CAA y la Cámara de Bioetanol celebraron hoy la media sanción del Senado a la Ley de Biocombustibles en el Congreso para elevar los cortes obligatorios de naftas.
  • La iniciativa, aprobada por 45 votos tras acuerdos entre Energía y las provincias, eleva gradualmente el corte de bioetanol del 12% al 15% e impulsa los vehículos flex.
  • La sanción definitiva en Diputados permitirá atraer inversiones industriales en el interior, dar previsibilidad al agro y avanzar en la transición hacia energías sustentables.
Resumen generado con IA

El Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz celebraron la media sanción que el Senado de la Nación otorgó al proyecto de la nueva Ley de Biocombustiblesy consideraron que la aprobación representa un paso para consolidar el agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo federal.

A través de un comunicado conjunto, ambas entidades destacaron que la iniciativa obtuvo 45 votos a favor y un amplio respaldo transversal, lo que, según señalaron, demuestra que los biocombustibles pueden constituir una política de Estado al articular a distintas provincias y espacios políticos en torno a la producción, la inversión y el desarrollo regional.

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

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El proyecto establece un incremento gradual del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasaría del 12% al 15%. Para el CAA y la Cámara de Bioetanol de Maíz, esta modificación aporta previsibilidad y un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones.

Las entidades también resaltaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio, con el objetivo de que el uso del bioetanol pueda continuar creciendo a partir de la oferta, la demanda y la competencia.

Seguí en vivo la sesión del Senado: se trata la nueva Ley de Biocombustibles

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Otro de los aspectos destacados fue la futura incorporación de vehículos flex, que permitirían a los consumidores contar con mayores alternativas de movilidad y elegir combustibles con distintos niveles de bioetanol.

En el comunicado, además, remarcaron la potestad otorgada a las provincias para promover el desarrollo de los biocombustibles dentro de sus territorios. Según explicaron, podrán establecer programas, impulsar mayores niveles de utilización y promover puntos de expendio para generar una demanda adicional de acuerdo con sus características productivas y energéticas.

El planteo de las entidades

El CAA y la Cámara de Bioetanol de Maíz señalaron que el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y maíz demuestra que es posible transformar materias primas en energía de menor intensidad de carbono y, al mismo tiempo, potenciar la industrialización del interior.

Industriales del Norte Grande pidieron al Senado aprobar el proyecto de ley de biocombustibles

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Las entidades destacaron los acuerdos entre la Secretaría de Energía, a los gobiernos provinciales y a los senadores nacionales que permitieron avanzar con la iniciativa. También reconocieron el compromiso de las distintas cadenas de valor y destacaron la articulación público-privada.

Tras la aprobación en el Senado, ambas cámaras empresarias expresaron su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento del proyecto para alcanzar su aprobación definitiva.

“Es una oportunidad para construir una política energética sustentable, competitiva y federal, con más producción, más alternativas para los consumidores y un papel activo de las provincias en el crecimiento de los biocombustibles”, señalaron.

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