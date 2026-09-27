›› EL ESCENARIO

Retroceder nunca, rendirse jamás

Retroceder nunca, rendirse jamás

Los últimos datos de actividad, pobreza, empleo y riesgo país vuelven a poner a prueba una estrategia basada en no ceder hasta derrotar definitivamente a la inflación. Entre la ortodoxia y la flexibilidad, el Gobierno enfrenta las dudas propias de un tercer año en el que perseverancia y obstinación pueden empezar a confundirse.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 3 Hs

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