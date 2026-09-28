Política

El gobierno de Milei se ilusiona con conseguir en octubre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Martín Menem planificó un plenario para conseguir dictamen la próxima semana en Diputados

SESIÓN. Diputados sesionará el 7.
SESIÓN. Diputados sesionará el 7.
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

El Gobierno de Javier Milei transita un tramo clave de su agenda legislativa en el Congreso de la Nación, con un cronograma intensivo que busca dar cauce a las iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional antes de que concluya el período ordinario. Tras un esquema inusitado de actividad continua en el Senado, donde el oficialismo logró el avance de proyectos esenciales pero aún mantiene pendiente el debate por la eliminación de las PASO, las autoridades de la Cámara de Diputados reordenaron el organigrama parlamentario junto a los bloques aliados para garantizar la tramitación del Presupuesto y de una serie de leyes consideradas fundamentales para la gestión libertaria.

El eje central de esta etapa radica en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado formalmente tras el anuncio del Presidente por cadena nacional como un hito para la causa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El oficialismo aspira a acelerar los tiempos parlamentarios mediante un plenario entre las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El plan contempla una reunión informativa inicial con especialistas invitados, con la meta fijada en obtener dictamen el martes 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto para su aprobación un día después, en una sesión especial.

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

La propuesta oficial busca endurecer el marco punitivo frente a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en territorio y espacios marítimos nacionales, planteando la derogación y reemplazo del esquema sancionatorio de la Ley 26.659. Entre sus puntos clave, contempla penas de prisión, multas significativas, inhabilitaciones y la imposibilidad absoluta de contratar con el Estado o realizar actividades económicas en el país para aquellos que violen la normativa.

Objeciones

Pese a que la causa Malvinas se presenta conceptualmente como un punto de acuerdo transversal, la iniciativa enfrenta crecientes objeciones por parte de la oposición dialoguista, sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil. La principal controversia se centra en la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal que reprime con penas de cinco a 12 años de cárcel a quienes realicen actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública financiados por actores extranjeros. Legisladores como Maximiliano Ferraro alertaron que esta figura legal padece de una peligrosidad punitiva extrema y de vaguedad conceptual, al tiempo que instituciones como el Colegio Público de la Abogacía porteño advirtieron que tales disposiciones podrían vulnerar la libertad de expresión, el debate público y el trabajo periodístico.

El cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su promesa a los isleños

El cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su promesa a los isleños

En la sesión del 7 de octubre, el oficialismo también contempla incluir el tratamiento de otros temas de peso institucional. Entre ellos figuran el nuevo régimen para Discapacidad, el debate sobre proyectos relativos al endeudamiento y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tras su media sanción en el Senado.

Temas Islas MalvinasHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Malvinas: el Parlasur prepara una reunión en Tierra del Fuego como gesto de respaldo regional

Malvinas: el Parlasur prepara una reunión en Tierra del Fuego como gesto de respaldo regional

Tensión por las Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para defender las islas

Tensión por las Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para defender las islas

Lo más popular
Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
1

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano
2

Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano

Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán
3

Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
4

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión
5

Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión

Ranking notas premium
El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada
1

El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada

Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK
2

Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
3

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?
4

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería
5

Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería

Más Noticias
Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

“Tomé el quirófano como lugar de investigación”: la historia de Nicanor Isse, el cirujano tucumano pionero del lifting endoscópico

“Tomé el quirófano como lugar de investigación”: la historia de Nicanor Isse, el cirujano tucumano pionero del lifting endoscópico

La Expo cierra la tranquera en la Rural: hasta qué hora se la puede visitar

La Expo cierra la tranquera en la Rural: hasta qué hora se la puede visitar

Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras

Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras

Sexualmente hablando: recesión sexual

Sexualmente hablando: recesión sexual

La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

Comentarios