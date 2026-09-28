El gobierno de Milei se ilusiona con conseguir en octubre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Objeciones

Pese a que la causa Malvinas se presenta conceptualmente como un punto de acuerdo transversal, la iniciativa enfrenta crecientes objeciones por parte de la oposición dialoguista, sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil. La principal controversia se centra en la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal que reprime con penas de cinco a 12 años de cárcel a quienes realicen actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública financiados por actores extranjeros. Legisladores como Maximiliano Ferraro alertaron que esta figura legal padece de una peligrosidad punitiva extrema y de vaguedad conceptual, al tiempo que instituciones como el Colegio Público de la Abogacía porteño advirtieron que tales disposiciones podrían vulnerar la libertad de expresión, el debate público y el trabajo periodístico.