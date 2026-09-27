Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

Jorge es cirujano ortopédico en el Rush University Medical Center y médico oficial de los Chicago Bulls de la NBA, los Chicago White Sox y US Soccer. Además de operar a atletas de élite, es uno de los investigadores en medicina deportiva más prolíficos y citados de Estados Unidos. Pero hay algo que me llena de orgullo: es tucumano. Un comprovinciano que juega en las grandes ligas de la ciencia global y tiene la humildad de querer entender el futuro: un crack total y un auténtico médico aumentado usando bien la IA.