Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
5/6 SERIE: IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EMPRESA. La inteligencia artificial actúa como el doctor Jekyll y mister Hyde: puede multiplicar el valor de tu trabajo o destruirlo casi por completo. Entre la comodidad de volvernos más tontos por la adulación servil y la oportunidad de que nos dé más cancha para nivelarnos para arriba.
Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Todas las semanas me conecto por Meet a Chicago para darle tres horas de clases particulares de inteligencia artificial a un médico brillante: mi amigo, el Dr. Jorge Chahla.
Jorge es cirujano ortopédico en el Rush University Medical Center y médico oficial de los Chicago Bulls de la NBA, los Chicago White Sox y US Soccer. Además de operar a atletas de élite, es uno de los investigadores en medicina deportiva más prolíficos y citados de Estados Unidos. Pero hay algo que me llena de orgullo: es tucumano. Un comprovinciano que juega en las grandes ligas de la ciencia global y tiene la humildad de querer entender el futuro: un crack total y un auténtico médico aumentado usando bien la IA.
En una de nuestras sesiones, Jorge interrumpió la charla, respiró hondo, compartió pantalla y me mostró una lámina médica descomunal: un corte tridimensional de rodilla con un nivel de detalle anatómico y quirúrgico fascinante.
—Mirá esto, Fede —me dijo con asombro genuino—. En el hospital le pagábamos ochocientos dólares a un ilustrador médico por cada gráfico complejo como este. Ayer me senté en la computadora con lo que venimos aprendiendo y lo resolví yo mismo en minutos.
La cifra me quedó zumbando como un disparo: ochocientos dólares por imagen resueltos en minutos. No era una simple anécdota entre dos tucumanos a la distancia; era el crujido sordo de un mundo laboral dándose vuelta como un guante.
Lo que le pasó a Jorge se repite en simultáneo en la arquitectura, la abogacía, el diseño y el software. Tareas de altísima especialización técnica que justificaban semanas de trabajo y presupuestos abultados, hoy las genera cualquiera con un par de instrucciones precisas frente a un modelo generativo. ¿Perfectas? No, claro… pero cada vez más cerca al trabajo del mejor de la clase.
¿Está mal que un cirujano resuelva sus propios gráficos? De ninguna manera: optimiza recursos y plasma exactamente lo que tiene en mente. Pero en lo inmediato, ese ilustrador experto se queda sin ese cliente, debe bajar sus tarifas o reinventar su servicio.
La pregunta es brutal: ¿de qué corno vamos a vivir cuando el conocimiento experto no cueste un sope?
El espejo retrovisor y la inteligencia como commodity
En octubre pasado escribí en este mismo espacio «Capitalismo en la era de la abundancia: crónica de una muerte (y un renacimiento) anunciados». Planteaba allí que el procesamiento de datos y la redacción lógica dejarían de ser bienes escasos para transformarse en un commodity, exactamente igual que la electricidad o el agua corriente. Hoy ya es la realidad del lunes a la mañana.
Frente a esto, la tecnología actúa como Jekyll y Hyde: puede multiplicar el valor de tu trabajo o destruirlo. Y nos abre dos caminos:
El primero nos vuelve más tontos. Es el atajo del copy-paste (copiar y pegar) sin pensar, sin cuestionar y sin atravesar esa Fricción Cognitiva Necesaria (FCN) que exige el esfuerzo de comprender. Y tiene una trampa venenosa: los modelos están entrenados para agradarnos. Nos adulan, nos dan la razón como cortesanos y nos adormecen el juicio crítico. Si comprás ese aplauso fácil, te estás atrofiando.
El segundo camino es el tecno-humanista: entender que estamos ante la herramienta más inclusiva y democratizadora de la historia, con el poder de darnos más cancha y nivelarnos para arriba. Pone en manos de un chango de barrio humilde de Tucumán, de un docente rural o de un profesional independiente el mismo poder de investigación que antes monopolizaba Silicon Valley.
Bien calibrada, la tecnología no empobrece: eleva el piso de lo que la sociedad entera puede construir.
La paradoja del debut y el superpoder del oficio
Acá se abre la dicotomía feroz: que tu trabajo valga diez veces más o caiga irremediablemente a cero.
A quien hoy busca su primer empleo, la vara de entrada se le fue al espacio. Se terminó la época del aprendizaje pausado: el mercado exige que un junior rinda como especialista desde el día uno porque tiene el saber del mundo a un clic.
Sin embargo, creo y espero no equivocarme mi querido amigo, que los verdaderos ganadores de esta era no son los nativos digitales que operan pantallas por reflejo, sino las personas de 40, 50 y 60 años.
¿Por qué? Porque tienen el único activo que ningún centro de datos puede calcular: Criterio personal, experiencia, calle, cancha.
¿Por qué Jorge Chahla resolvió esa lámina en cinco minutos? No porque la tecnología sepa medicina, diseño gráfico y fotografía —la inteligencia artificial no sabe nada, solo calcula probabilidades estadísticas de palabras y píxeles en una caja negra—. Pudo hacerlo porque Jorge lleva miles de horas en quirófanos reales. Sabe dónde se inserta un tendón y qué ángulo quirúrgico salva una rodilla. Tiene el criterio para mirar la pantalla y sentenciar: «Esto es anatómicamente inviable; acá alucinó; esto no sirve».
El criterio no se descarga con un prompt. Es el olfato curtido para distinguir el oro del humo y aterrizar lo abstracto en el barro de la realidad. Y ese criterio no se aprende en manuales: se forja con cicatrices.
La fórmula de la sabiduría y el valor de las macanas
Desde hace tiempo sostengo una ecuación frente al espejismo del atajo técnico:
Sabiduría = Conocimiento en el tiempo × Experiencia
Hablemos en criollo: la experiencia no es el diploma colgado en la pared ni el título rimbombante en LinkedIn. La experiencia es la sumatoria de todas las macanas y malas decisiones de las que nos hicimos cargo o no a lo largo de los años.
De las empresas fundadas que se fundieron, de los proyectos truncos, de las sociedades rotas y de las veces que nos equivocamos feo y tuvimos que poner la cara para pedir perdón. En el dolor del error asumido nace la verdadera sabiduría.
La tecnología no tiene pellejo en juego. Jamás sintió un nudo en el estómago antes de una operación difícil, jamás pagó un sueldo de su bolsillo un viernes ni pasó una noche en vela por un diagnóstico dudoso. La tecnología es infaliblemente fría; el ser humano experimentado es faliblemente sabio.
Por eso, quien suma oficio, cicatrices, criterio y curiosidad, potenciado por inteligencia artificial, no tiene techo: se convierte en un auténtico Humano Aumentado.
No esperemos a ser viejos para ser sabios. Mi propuesta es construir una Sabiduría Aumentada: apalancar la Inteligencia Humana (IH) con la Inteligencia Artificial (IA) para acelerar el discernimiento y multiplicar la creatividad, jamás para eludir la responsabilidad de pensar.
El lunes, cuando te sientes frente a la pantalla, recordalo: la tecnología te va a regalar el dato y te va a adular la respuesta. Pero el coraje para dudar, el criterio para decidir y la sabiduría de tus propias cicatrices siguen siendo exclusivamente tuyos.
¿Estás usando la inteligencia artificial para adormecerte en atajos complacientes o para que te dé más cancha y nivelarte para arriba? Ahora, espero que mi amigo Jorge no se cree un agente más simpático y lindo que yo que le empiece a dar las clases… ahí si apago la Matrix, ja.
Te leo en el foro. ¡Bye my Friend!