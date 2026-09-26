Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK

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Resumen para apurados
- Mauricio Macri se mostró en Jujuy con Benjamín Terraf, titular del PRO tucumano, en paralelo a la reaparición de Juan Manzur en Las Talitas.
- El encuentro del expresidente ocurrió tras la designación de Terraf en el partido, mientras Manzur volvió al territorio luego de fotografiarse con Cristina Kirchner.
- Estos movimientos reflejan el inicio del reacomodamiento de fuerzas y armados territoriales con la mirada puesta en las próximas disputas electorales.
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