Política

Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN JUJUY. Macri, junto a Benjamín Terraf, nuevo presidente del PRO Tucumán.
EN JUJUY. Macri, junto a Benjamín Terraf, nuevo presidente del PRO Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio Macri se mostró en Jujuy con Benjamín Terraf, titular del PRO tucumano, en paralelo a la reaparición de Juan Manzur en Las Talitas.
  • El encuentro del expresidente ocurrió tras la designación de Terraf en el partido, mientras Manzur volvió al territorio luego de fotografiarse con Cristina Kirchner.
  • Estos movimientos reflejan el inicio del reacomodamiento de fuerzas y armados territoriales con la mirada puesta en las próximas disputas electorales.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mauricio MacriDimes y diretesLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El látigo y la billetera: el diputado Michel cuestionó el Presupuesto 2027 y denunció presión política sobre las provincias

"El látigo y la billetera": el diputado Michel cuestionó el Presupuesto 2027 y denunció presión política sobre las provincias

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Lo más popular
Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
1

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán
3

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor
4

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
5

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
Tensión por las Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para defender las islas

Tensión por las Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para defender las islas

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

El Gobierno le respondió a Lisandro Catalán y cuestionó sus cálculos sobre las cuentas provinciales

El Gobierno le respondió a Lisandro Catalán y cuestionó sus cálculos sobre las cuentas provinciales

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Comentarios