Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano

Y confieso que es una tendencia en la que caí. Pero hay una razón bastante práctica detrás de su éxito. En general son cómodas, pero consiguen que un look se vea inmediatamente un poco más arreglado que con zapatillas. Y eso no significa abandonar las sneakers —difícilmente ocurra—, sino sumar otra alternativa para caminar una ciudad durante horas sin tener que recurrir a un taco.