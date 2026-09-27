Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión

El funcionario lamentó de que el vandalismo sea un mal endémico entre los tucumanos y citó varios ejemplos recientes, como la parada de ómnibus destrozada en avenida Independencia y Pellegrini, frente a la Quinta Agronómica, o la que está en Muñecas, en plaza Urquiza, o incluso la escultura en el microcentro dedicada al fallecido vendedor de cubanitos, Carlos Oscar Rojas (conocido como Don Rojas), entre otros actos destructivos.