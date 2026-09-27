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Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión

Un hombre fue imputado en junio por destruir una pantalla LED con su casco en San Lorenzo al 1.500.

DOCUMENTADO. Un hombre fue filmado mientras rompía un parada.
DOCUMENTADO. Un hombre fue filmado mientras rompía un parada.
Hace 5 Hs

El domingo 21 de junio, a las 8, un hombre -captado por la cámara domiciliaria de seguridad de un vecino- fue descubierto rompiendo con su casco una pantalla LED de un refugio de colectivos en San Lorenzo al 1.500.

En el video se ve que al vándalo se le detiene la moto, aparentemente por un desperfecto, desciende y descarga su bronca contra la pantalla, que quedó totalmente destruida.

Con esta prueba fílmica, el secretario de Ordenamiento y Convivencia del municipio de San Miguel de Tucumán, Javier González, realizó una correspondiente denuncia penal. Tras ser identificado, la Justicia allanó su domicilio, donde se encontró el vehículo de la filmación y quedó imputado por lo ocurrido.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñero. “Son varias las carátulas posibles, pero si se lo imputa por daño agravado podrían dictarle la prisión preventiva, obligarlo a reparar el daño, además de penas que van desde tres meses a cuatro años de prisión”, explicó el funcionario municipal.

González contó que en reiteradas oportunidades se remitieron casos similares al ámbito judicial, pero que las causas no prosperaron. “En esta oportunidad es distinto y vemos que la Justicia sí está avanzando. Si esto se mantiene comenzaríamos a realizar más denuncias para que se empiece a castigar a los que destruyen los bienes públicos”, adelantó.

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El funcionario lamentó de que el vandalismo sea un mal endémico entre los tucumanos y citó varios ejemplos recientes, como la parada de ómnibus destrozada en avenida Independencia y Pellegrini, frente a la Quinta Agronómica, o la que está en Muñecas, en plaza Urquiza, o incluso la escultura en el microcentro dedicada al fallecido vendedor de cubanitos, Carlos Oscar Rojas (conocido como Don Rojas), entre otros actos destructivos.

Estos nuevos “refugios inteligentes” que está instalando el municipio -ya funcionan 37- le cuestan al vecino entre $10 y 12 millones, según el tipo.

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