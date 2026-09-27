Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán

Una nueva edición de El Libro Circular, una instalación con elementos de artes visuales, literatura y teatro a cargo del grupo Calavera Teatro, tendrá lugar hoy desde las 20 todo el edificio de la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751). Anunciada como “una experiencia artística inmersiva que te invita a leer con todos los sentidos”, el planteo invita a recorrer y elegir el rumbo que cada miembro del público quiere para descubrir diferentes relatos. “No hay principio ni fin: cada espectador elige por qué página empezar y en cuál termina. Durante las dos horas que estará disponible esta propuesta, los visitantes se encontrarán caminando dentro de un libro construido por microrelatos interconectados, escritos por personas que habitan diferentes orillas sociales y no pertenecen al ambiente artístico. Personas que crean ficción como una forma de darse a conocer”, anticipan los directores Martín Giner y Luciana Dimarso. “Estos relatos provocan a los visitantes de diferentes formas: proyectados sobre el escenario, en una habitación donde se escuchan las voces de les autores, en el susurro de un coro de 20 lectores, o en papel, con 30 metros de relatos entrelazados. Todo esto, sumado a la posibildad de sumar un relato propio, ofrece al visitante la posiblidad de ser parte de una red en continuo crecimiento”, agregan. Como el cupo es ilimitado por capacidad del espacio, se recomienda llegar con tiempo. Actuarán Luciana Dimarso y Patricio Carrasco.