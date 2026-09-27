Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán

Tafí Viejo
Dos propuestas
Desde las 13.30, en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará Alma Folk con su propuesta de folclore tucumano con aires de jazz. La formación está integrada por Álvaro Rodríguez, Emilio Díaz, Tino Coronel, Manolo Herrera y Javi Podaza, y como invitados estarán Quique Yance, Mariela Narchi, Faba y Lourdes Ovejero. Por la tarde, el grupo de danza y acrobacia aérea “Pies, para qué” ofrecerá a las 18 su espectáculo “Los vuelos continúan” en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), para celebrar cinco años de trayectoria.
El Libro Circular
Experiencia en la Sociedad Francesa
Una nueva edición de El Libro Circular, una instalación con elementos de artes visuales, literatura y teatro a cargo del grupo Calavera Teatro, tendrá lugar hoy desde las 20 todo el edificio de la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751). Anunciada como “una experiencia artística inmersiva que te invita a leer con todos los sentidos”, el planteo invita a recorrer y elegir el rumbo que cada miembro del público quiere para descubrir diferentes relatos. “No hay principio ni fin: cada espectador elige por qué página empezar y en cuál termina. Durante las dos horas que estará disponible esta propuesta, los visitantes se encontrarán caminando dentro de un libro construido por microrelatos interconectados, escritos por personas que habitan diferentes orillas sociales y no pertenecen al ambiente artístico. Personas que crean ficción como una forma de darse a conocer”, anticipan los directores Martín Giner y Luciana Dimarso. “Estos relatos provocan a los visitantes de diferentes formas: proyectados sobre el escenario, en una habitación donde se escuchan las voces de les autores, en el susurro de un coro de 20 lectores, o en papel, con 30 metros de relatos entrelazados. Todo esto, sumado a la posibildad de sumar un relato propio, ofrece al visitante la posiblidad de ser parte de una red en continuo crecimiento”, agregan. Como el cupo es ilimitado por capacidad del espacio, se recomienda llegar con tiempo. Actuarán Luciana Dimarso y Patricio Carrasco.
Teatro tucumano
Funciones en distintos escenarios
Clara cita a Férula en una plaza para pasar un tiempo juntas y conversar sobre la vida, el amor, la muerte, lo femenino y lo masculino, en “La sexualidad de Sandra”, la obra de Maximiliano Gallo que Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan repondrán a las 20 en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), con dirección de Facundo Vega Ancheta. A la misma hora, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) se presentará “He visto a Dios (un ensayo)”, la versión de Fabián Bonilla sobre el texto de Defilippis Novoa, con Bruno Bonilla, Marcos Gallardini, Patricia Manca, Josefina Masmud, Verónica Robledo y Carolina Romero, dirigidos por Jorge de Lassaletta. En simultáneo, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) estará “Vestirme donde la luz no llega”, con Paula Palacios Galletti, Celeste de Haro y Valentina Molina, sobre dramaturgia y dirección de Julieta Savio. Otra opción en ese horario estará en Casa Croix (avenida Aconquija 3.411, El Corte, Yerba Buena), con “Cortito y al pie”, con tres comedias breves dirigidas por Ricardo Podazza: esta noche se montarán “Terapia despareja” (con Vicky Grimaldi y Enrique Antich); “Fin de semana en el Jardín del Edén” (Sofía Paris y Camila Caram) y “Cambio justo” (Juan Pablo Sáez Gil y Fran Paz). En la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares (Juan Bautista Alberdi 1.021), también a las 20, un capitán y su tripulación emprenderán un accidentado viaje en “W. C. Las olorosas aventuras de William Calderón” de Cristian Palacios. El Elenco Juvenil del Grupo TEMA -Emma Vajsabel, Janis Borquez, Benicio Fernandez, Ian Coronel, Fabricio Osuna, Renata Suedan, Katherina Barros, Margarita Preliz Rin y Camila Guerrero- es dirigido por Agustín y Roberto Toledo.