El cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su promesa a los isleños

En el tramo final de su gira por Nueva York, Javier Milei protagonizó un cruce con un periodista británico durante una entrevista con Bloomberg en el "Economic Club" de Nueva York y volvió a fijar su posición sobrela cuestión Malvinas. Ante una pregunta sobre el futuro de los aproximadamente 3.600 habitantes de las islas si la Argentina recuperara la soberanía, el Presidente aseguró que serían tratados “con dignidad y con justicia”.