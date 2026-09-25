El cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su promesa a los isleños

Resumen para apurados
- En Nueva York, Javier Milei defendió la soberanía argentina sobre Malvinas y prometió trato digno a los isleños tras cruzarse con un periodista británico en un foro económico.
- El hecho siguió a su discurso en la ONU, donde exigió reabrir negociaciones bilaterales con Londres, en una gira enfocada en atraer inversiones y exponer logros económicos.
- El posicionamiento busca reinstalar el reclamo en la agenda internacional y marcará la estrategia bilateral ante el Reino Unido en foros multilaterales hacia el futuro.
En el tramo final de su gira por Nueva York, Javier Milei protagonizó un cruce con un periodista británico durante una entrevista con Bloomberg en el "Economic Club" de Nueva York y volvió a fijar su posición sobrela cuestión Malvinas. Ante una pregunta sobre el futuro de los aproximadamente 3.600 habitantes de las islas si la Argentina recuperara la soberanía, el Presidente aseguró que serían tratados “con dignidad y con justicia”.
La actividad se realizó ayer, un día después de que Milei reclamara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.
La pregunta del periodista británico derivó en uno de los momentos más tensos de la exposición. Cuando el entrevistador se refirió a las islas como “Falklands”, Milei lo corrigió de inmediato: “No voy a discutir porque son nuestras, obvio”.
Luego, al ser consultado sobre qué ocurriría con los isleños en un eventual escenario de recuperación de la soberanía argentina, el Presidente sostuvo que “el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población”.
Milei reiteró que el reclamo argentino se sustenta, según su posición, “por geografía, por derecho y por historia. Nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido”, agregó.
El Presidente aseguró que los habitantes de las islas serían tratados “con respeto” y que se les garantizaría “la dignidad”. No planteó, sin embargo, medidas concretas sobre su permanencia, eventuales compensaciones económicas o un esquema de radicación. Ante ese punto, se limitó a señalar que primero había que “tener el éxito”.
El reclamo por Malvinas ante la ONU
Las declaraciones se produjeron en medio de una renovada ofensiva diplomática del Gobierno argentino por la cuestión Malvinas.
Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei calificó a las islas como “ilegalmente ocupadas” por el Reino Unido y definió la situación como una “situación colonial” todavía no resuelta. En ese marco, reclamó al Gobierno británico que retome las negociaciones bilaterales sobre la soberanía.
La posición argentina también apareció durante el encuentro que Milei mantuvo posteriormente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas. La reunión, que se extendió durante unos 20 minutos y fue a puertas cerradas, contó además con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según informó Quirno al salir del hotel Langham, el tema Malvinas fue abordado durante la conversación, aunque no brindó mayores precisiones y calificó el intercambio como “bien”.
Uno de los puntos de tensión es la participación de Navitas Petroleum, compañía de origen israelí que posee el 65% del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. En un encuentro previo en Jerusalén, Netanyahu había respondido ante el planteo de Milei: “No puedo hacer nada, es una empresa privada”.
La apuesta económica de Milei ante los inversores
Antes de abordar la cuestión Malvinas, Milei dedicó buena parte de su exposición en el Economic Club a defender los resultados económicos de su gestión.
Ante los inversores, aseguró que la Argentina lleva 27 meses de crecimiento sostenido y que 13 de los 15 sectores productivos relevados por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se encuentran en expansión. Según el Presidente, se trata del “mejor registro de al menos los últimos quince años”.
Milei también repasó los indicadores que, a su criterio, respaldan su programa económico. Mencionó la caída del riesgo país, de unos 3.000 puntos básicos a alrededor de 500; la reducción de la inflación anual, del 211% a cerca del 30%; y la baja de la deuda pública consolidada neta, que ubicó por debajo del 40% del PBI frente al 100% que, según sostuvo, registraba anteriormente.
“El PBI por habitante ya superó el nivel más alto que había alcanzado el país antes de la década perdida entre 2011 y 2023”, afirmó el Presidente. También sostuvo que es la primera vez en décadas que la economía argentina crece durante tres años consecutivos.