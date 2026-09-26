El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán gestiona un crédito de hasta $100.000 millones con la banca privada para financiar obras públicas ante una posible baja en la recaudación.
- La administración provincial tramita esta línea preventiva para asegurar la continuidad de proyectos de infraestructura frente a la caída de los ingresos fiscales.
- El uso efectivo de los fondos dependerá de la evolución fiscal, lo que permitiría sostener el plan de obras sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas locales.
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