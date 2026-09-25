La Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena modificar las penas por contaminación a directivos del ingenio La Florida
Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la resolución judicial ratifica que la pena original de tres años de ejecución condicional debe ser revisada por el tribunal de juicio oral. La defensa indicó que esperará la sentencia final para seguir los planteos jurídicos.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema confirmó la orden de revisar las penas a directivos del ingenio La Florida por delitos de contaminación ambiental cometidos en el norte del país.
- Con firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el fallo ratificó que la condena original de tres años en suspenso debe ser modificada por el tribunal oral.
- La defensa anticipó que apelará tras la nueva sentencia, en un proceso clave que definirá precedentes para la responsabilidad penal en delitos ambientales.
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