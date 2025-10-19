Tucumán: vandalismo en un pozo de agua afecta el servicio en barrios del sur de la capital

La Sociedad Aguas del Tucumán informó que un ataque vandálico en el pozo 66 provocó la quema de la bomba y la interrupción del suministro en San Francisco, Los Plátanos y zonas cercanas.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que, debido a un hecho de vandalismo registrado en el pozo 66, ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán, se produjo la quema de la bomba extractora, lo que afecta actualmente el servicio de agua potable en los barrios San Francisco, Los Plátanos y áreas aledañas.
Desde la empresa provincial lamentaron el episodio y explicaron que el daño ocasionado en las instalaciones impide el normal funcionamiento del sistema de bombeo. “Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para restablecer el suministro lo antes posible”, expresaron en un comunicado oficial.