Tucumán: vandalismo en un pozo de agua afecta el servicio en barrios del sur de la capital

Se produjo la quema de una bomba extractora.

Trabajadores de la SAT Trabajadores de la SAT IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
Hace 1 Hs

La Sociedad Aguas del Tucumán informó que un ataque vandálico en el pozo 66 provocó la quema de la bomba y la interrupción del suministro en San Francisco, Los Plátanos y zonas cercanas.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que, debido a un hecho de vandalismo registrado en el pozo 66, ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán, se produjo la quema de la bomba extractora, lo que afecta actualmente el servicio de agua potable en los barrios San Francisco, Los Plátanos y áreas aledañas.

Desde la empresa provincial lamentaron el episodio y explicaron que el daño ocasionado en las instalaciones impide el normal funcionamiento del sistema de bombeo. “Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para restablecer el suministro lo antes posible”, expresaron en un comunicado oficial.

