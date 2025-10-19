Tucumán: vandalismo en un pozo de agua afecta el servicio en barrios del sur de la capital

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que, debido a un hecho de vandalismo registrado en el pozo 66, ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán, se produjo la quema de la bomba extractora, lo que afecta actualmente el servicio de agua potable en los barrios San Francisco, Los Plátanos y áreas aledañas.