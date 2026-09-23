Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso un cronograma especial de servicios este jueves 24 en la capital por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán.
- No habrá recolección de residuos ni trámites presenciales; los ómnibus circularán como domingos y las guardias médicas de la Asistencia Pública atenderán 24 horas.
- La recolección y la atención administrativa normal reabrirán el viernes 25, mientras que reclamos urgentes podrán canalizarse mediante la aplicación Ciudad SMT.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante el jueves 24 de septiembre, feriado provincial por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán. Algunas prestaciones tendrán horarios especiales, mientras que otras permanecerán suspendidas durante toda la jornada.
El esquema alcanza a la atención sanitaria, el transporte público, la recolección de residuos, los cementerios, los mercados, las oficinas municipales y los espacios culturales de la capital tucumana.
Recolección de residuos y transporte durante el feriado
Uno de los principales cambios estará en el servicio de recolección de residuos. El jueves 24 no habrá recolección, por lo que la Municipalidad solicitó a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios durante esa jornada.
El servicio se retomará con normalidad el viernes 25 de septiembre.
En cuanto a los ómnibus, las unidades circularán con una frecuencia reducida, similar a la correspondiente a los días domingos.
Qué pasará con la atención médica
La Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no tendrá atención en consultorios durante el feriado.
Sin embargo, permanecerán habilitadas las guardias médica, de enfermería y odontológica, que funcionan las 24 horas durante todos los días de la semana.
Desde el municipio solicitaron a quienes concurran llevar el DNI y barbijo.
Cómo funcionarán los cementerios municipales
Los tres cementerios municipales permanecerán abiertos durante el feriado provincial, aunque mantendrán su horario habitual.
Cementerio del Norte: Juan B. Justo y México.
Cementerio del Oeste: Asunción 150.
Cementerio Jardín: Eduardo Wilde al 300.
Los horarios de atención serán de 8 a 12 y de 15 a 18.
Mercado Municipal Dorrego y oficinas administrativas
El Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado durante el jueves 24 de septiembre.
Tampoco habrá atención presencial en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270.
La Municipalidad informó además que otras oficinas administrativas de la comuna capitalina permanecerán sin atención durante el feriado.
Cómo hacer reclamos durante el feriado
Los vecinos podrán realizar pedidos y reclamos a través de la App Ciudad SMT, incluso durante la jornada feriada.
La aplicación permite informar inconvenientes relacionados con el estado de las calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros servicios.
Qué museos estarán abiertos el 24 de septiembre
Los espacios culturales municipales sí tendrán actividad durante el feriado.
Los siguientes museos podrán visitarse de 9 a 13:
Museo Mercedes Sosa – Casa Natal, en Pasaje Calixto del Corro 344.
Museo de la Industria Azucarera, en el Parque 9 de Julio.
Casa Museo de la Ciudad, en Salta 532.
Casa Belgraniana, ubicada en Bernabé Aráoz y Bolívar.
También estará abierta la Oficina de Información Turística, ubicada en Congreso 141, con atención de 8 a 13 y de 16 a 21.
Feriado provincial del 24 de septiembre
El jueves 24 de septiembre se conmemora el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán, uno de los acontecimientos centrales de la historia de la provincia.
Por este motivo, la jornada es feriado provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estableció un esquema especial para sus servicios.
Mientras algunas prestaciones permanecerán suspendidas, como la recolección de residuos y la atención administrativa presencial, otras continuarán funcionando con horarios o frecuencias especiales.