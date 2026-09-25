La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán despedirá este sábado a Luis Miguel Rodríguez con un partido homenaje en el estadio José Fierro para celebrar su retiro como máximo ídolo del club.
- El evento reunirá a figuras de los ascensos y la Copa Libertadores. El delantero de Simoca disputó más de 350 partidos y anotó 130 goles con la camiseta albiceleste.
- El adiós del ídolo coincidirá a medianoche con los 124 años del club, cerrando formalmente la etapa deportiva más gloriosa en la historia reciente de la institución.
Durante años, cada vez que la pelota tocaba la red, Luis Miguel Rodríguez hacía algo extraño para un goleador: se quedaba quieto y miraba hacia la tribuna. Le gustaba contemplar cómo festejaba la gente. Este sábado, en el mismo césped donde se convirtió en leyenda, el simoqueño tiene una cuenta pendiente consigo mismo: marcar el último gol, salir corriendo y colgarse del alambrado.
El José Fierro será, desde las 20, el escenario de “El último baile del ‘Pulga’”, el homenaje con el que Atlético despedirá al futbolista que la propia institución definió como el más importante de su historia. Y el calendario le agrega una carga especial a la noche: cuando el reloj marque las 00 y el sábado dé paso al domingo, Atlético comenzará a celebrar sus 124 años de vida. La despedida de uno de sus máximos ídolos quedará así unida al aniversario del club que lo convirtió en leyenda.
El inicio de la fiesta
La fiesta arrancará esta noche en el Hotel Hilton, donde ex compañeros, amigos e hinchas compartirán una cena show con el ídolo. El gran invitado es el Chaqueño Palavecino. También estarán Gustavo “Sapito” Coleoni, su entrenador en Racing de Córdoba, y Juan Manuel Azconzábal, capitán del ascenso de 2009 y su entrenador entre 2014 y 2016.
Los primeros en volver para la despedida de "PR7"
Javier “Satanás” Páez y Martín “Vikingo” Granero fueron los primeros de aquella camada en regresar. Los une el 7 de junio de 2009, cuando el equipo dirigido por Héctor “Chulo” Rivoira goleó 4 a 1 a Talleres en Córdoba y selló el ascenso a Primera.
Páez llegó el miércoles a la provincia, el día en que cumplió 51 años, y ya volvió a pisar el césped del Monumental. “Se me cayeron las lágrimas al recordar tantas historias lindas que viví ahí”, reconoció el defensor, que tampoco perdió el humor. “Traje los botines, los mixtos con tapones de aluminio. A alguno le voy a pegar”, agregó.
“Como lo escuché a Luis decir en otras oportunidades, en cierta manera también es la despedida de varios de nosotros”, reflexionó Granero, que define al homenajeado como “el mejor jugador del club”. “Es como debutar otra vez”, resumió el ex mediocampista.
El partido de esta noche reunirá a protagonistas de los ascensos y de la campaña de la Copa Libertadores que llegó a cuartos de final.
En el arco estarán Gustavo Pérez y Esteban Dei Rossi; en la defensa, Pablo Cáceres, Martín Martos, Sebastián Longo y Páez; en el medio campo, Nery Leyes, Leandro González, César Montiglio, Claudio Sarría, Diego Erroz y Granero, y en el ataque, entre otros, Marcelo Zerrizuela y Juan Pablo Pereyra.
Los números de la leyenda
“Pulga” Rodríguez llegó desde UTA con 20 años y, mientras vistió la camiseta “decana”, nunca dejó Simoca: hacía 100 kilómetros por día para entrenar. En sus distintos ciclos superó los 350 partidos oficiales y llegó a los 130 goles, lo que lo convierte en el segundo goleador histórico del club, detrás de Santiago “Negro” Michal.
Su vitrina guarda el Torneo Argentino A 2007/08 y dos títulos de la Primera B Nacional (2008/09 y 2015), además del subcampeonato de la Copa Argentina 2016/17. Fue goleador de la B Nacional en 2008/09 y en 2013, y máximo artillero de la Copa Sudamericana 2017. También disputó las Copas Libertadores 2017 y 2018, y es uno de los 13 jugadores del club que vistieron la camiseta de la Selección.
Convirtió en todas las competencias que jugó con el “Decano”: Argentino A, B Nacional, Primera, Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana.
Sobre su mejor momento, Rodríguez no dudó. “Me quedo con el ascenso en 2008. Salimos del infierno”. En la otra punta de esa escalera quedó la Libertadores, cuando, según sus palabras, “tocamos el cielo con las manos”.
El hijo pródigo
En enero de 2019 se marchó a Colón, donde fue campeón de la Copa de la Liga 2021 y vivió su primera despedida el 14 de junio. Aun así, regresó para un tercer ciclo y eligió retirarse con la celeste y blanca, “el único escudo que besé”, dijo “Pulga” alguna vez. Por eso Atlético lo presentó como “uno de los hijos pródigos más grandes de su historia”.
Una fiesta para todos
Las entradas para la despedida de “PR7” tienen un valor de $10.000 la popular y $20.000 la platea, y hoy se venderán en la Oficina de Socios del José Fierro, de 10 a 13. Por pedido del ídolo, los menores de 10 años con la camiseta de Atlético, los jubilados y las personas con discapacidad ingresarán gratis. La noche tendrá artistas, bandas en vivo y sorteos.
La agenda del aniversario arrancará este sábado a las 18 con la inauguración de los baños del complejo José Salmoiraghi. A las 20 llegará la despedida de “PR7” y, a la medianoche, el “Decano” celebrará sus 124 años. El domingo, a las 9, se oficiará una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, y a las 11 está prevista la visita al cementerio, con una ofrenda.
“Estoy por soltar algo que hice durante 22 años o toda la vida”, reconoció el simoqueño en diálogo con LG Play. El momento llegó. Durante una carrera entera se quedó mirando cómo festejaba la tribuna; este sábado será la tribuna la que se quede mirándolo a él, por última vez.