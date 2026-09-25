La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

El José Fierro será, desde las 20, el escenario de “El último baile del ‘Pulga’”, el homenaje con el que Atlético despedirá al futbolista que la propia institución definió como el más importante de su historia. Y el calendario le agrega una carga especial a la noche: cuando el reloj marque las 00 y el sábado dé paso al domingo, Atlético comenzará a celebrar sus 124 años de vida. La despedida de uno de sus máximos ídolos quedará así unida al aniversario del club que lo convirtió en leyenda.