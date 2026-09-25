Política

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Dorao, Quiroga y Pérez refutaron la versión del diputado liberal, y si bien admitieron una afinidad con la intendenta, negaron un vínculo económico.

CAPTURAS DE VIDEO. Las vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden ser citadas para aportar pruebas a la Justicia.
CAPTURAS DE VIDEO. Las vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden ser citadas para aportar pruebas a la Justicia.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres vecinas de Graneros solicitaron declarar ante la Justicia para aportar pruebas y ratificar sus denuncias por amenazas y maltrato contra el diputado liberal Gerardo Huesen.
  • Las mujeres refutaron los descargos del legislador, negaron un móvil económico y aclararon que, aunque tienen afinidad con la intendenta local, sus acusaciones son legítimas.
  • La incorporación de estas declaraciones testimoniales y pruebas será determinante para definir la situación procesal del diputado de La Libertad Avanza en los tribunales.
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