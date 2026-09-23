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Obras en Santiago del Estero y Thames: desvían la Línea 6 y el tránsito por 10 días

Habrá siete paradas provisorias para los usuarios del transporte urbano.

MODIFICACIONES. Los colectivos de la Línea 6 cambiarán su recorrido durante los próximos 10 días.
MODIFICACIONES. Los colectivos de la Línea 6 cambiarán su recorrido durante los próximos 10 días.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán cortó el tránsito y desvió la Línea 6 en Santiago del Estero y Thames por diez días debido a obras de reconstrucción de pavimento.
  • Los trabajos de demolición y repavimentación obligan a desviar autos por Paso de los Andes y Marcos Paz, habilitando siete paradas de colectivo provisorias.
  • La obra busca optimizar el tránsito y solucionar los problemas de escurrimiento de agua de lluvia en la zona, normalizando la circulación tras los diez días previstos.
Resumen generado con IA

Desde las 9 de este miércoles 23 de septiembre, el recorrido de la Línea 6 cambiará provisoriamente debido a un corte total de tránsito por el inicio de nuevas obras de reconstrucción y mejoramiento de pavimento en la intersección de Santiago del Estero y José Ignacio Thames. La restricción también afectará a los vehículos particulares que circulen por la zona.

Quienes se dirijan por Santiago del Estero hacia avenida Ejército del Norte serán desviados por Paso de los Andes hasta Marcos Paz. Para los usuarios de la mencionada línea urbana, se habilitarán siete nuevas paradas provisorias:

- Santiago del Estero y Paso de los Andes

- Paso de los Andes y Corrientes

- Paso de los Andes y Marcos Paz

- Marcos Paz y Alberti

- Marcos Paz y Thames

- Marcos Paz y Juan José Paso

- Marcos Paz y Av. Ejército del Norte

Mejoramiento del tránsito y escurrimiento

La obra, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contempla la demolición total del pavimento existente en la bocacalle de Santiago del Estero y José Ignacio Thames. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y el escurrimiento de agua de lluvia en el sector.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 10 días, período durante el cual se mantendrán las restricciones de tránsito necesarias para garantizar las medidas de seguridad tanto para los trabajadores como para quienes circulen por la zona.

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