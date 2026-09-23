Obras en Santiago del Estero y Thames: desvían la Línea 6 y el tránsito por 10 días

Desde las 9 de este miércoles 23 de septiembre, el recorrido de la Línea 6 cambiará provisoriamente debido a un corte total de tránsito por el inicio de nuevas obras de reconstrucción y mejoramiento de pavimento en la intersección de Santiago del Estero y José Ignacio Thames. La restricción también afectará a los vehículos particulares que circulen por la zona.