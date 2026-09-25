Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lideró en Casa de Gobierno de Tucumán un armado político junto a dirigentes para consolidar el primer acople afín a su gestión.
- La reunión con referentes como Roque Álvarez se da en medio de reacomodamientos del PJ local y diálogos con sectores afines a Carlos Cisneros.
- El armado del primer espacio netamente jaldista prefigura las alianzas internas y la correlación de fuerzas de cara a los próximos comicios provinciales.
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