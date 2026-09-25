Política

Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo encabezó la reunión con Fúnez y Álvarez.
EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo encabezó la reunión con Fúnez y Álvarez.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo lideró en Casa de Gobierno de Tucumán un armado político junto a dirigentes para consolidar el primer acople afín a su gestión.
  • La reunión con referentes como Roque Álvarez se da en medio de reacomodamientos del PJ local y diálogos con sectores afines a Carlos Cisneros.
  • El armado del primer espacio netamente jaldista prefigura las alianzas internas y la correlación de fuerzas de cara a los próximos comicios provinciales.
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