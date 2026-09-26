Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Los materiales fueron sembrados el 20 de mayo y, al momento de la actividad, habían transcurrido 120 días desde la siembra. Algunos materiales se encontraban iniciando la etapa de llenado de grano (R5), mientras que otros presentaban un estado fenológico más avanzado, próximo a R6, correspondiente al final del llenado de grano. La presentación permitió abordar diferentes características agronómicas y comerciales de los materiales, con especial atención a la arquitectura de planta, al potencial de rendimiento, al calibre de los granos y al comportamiento sanitario.