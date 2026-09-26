Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

En segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) también se presentaron los materiales de garbanzo que forman parte del programa de evaluación y de mejoramiento del cultivo. En su exposición, la coordinadora del proyecto Legumbres Secas, Clara Espeche, incluyó las variedades promisorias TUC 335, TUC 1024, TUC 1034 y TUC N.º 7, las variedades TUC 464 y TUC 475, inscriptas por la institución, y los cultivares utilizados como testigos, Norteño y Gran 213.
Los materiales fueron sembrados el 20 de mayo y, al momento de la actividad, habían transcurrido 120 días desde la siembra. Algunos materiales se encontraban iniciando la etapa de llenado de grano (R5), mientras que otros presentaban un estado fenológico más avanzado, próximo a R6, correspondiente al final del llenado de grano. La presentación permitió abordar diferentes características agronómicas y comerciales de los materiales, con especial atención a la arquitectura de planta, al potencial de rendimiento, al calibre de los granos y al comportamiento sanitario.
Entre los materiales presentados, TUC 335 y TUC 464 mostraron características de interés para los sistemas productivos de la región. Ambas variedades se destacaron por una estructura de planta de porte semierecto y un adecuado estado sanitario. De acuerdo con lo señalado por Espeche, los resultados obtenidos durante sucesivos años de evaluación permiten considerar su potencial productivo como una característica relevante para las condiciones de la zona. A ello se suma su comportamiento sanitario y una arquitectura de planta que resulta de interés agronómico.
También se analizaron las características de TUC 1024 y TUC 1034, materiales que presentaron una arquitectura de planta diferente, con mayor tendencia al porte erecto y menor cantidad de ramificaciones. En estos casos, uno de los atributos señalados durante la presentación fue el tamaño de grano, particularmente la presencia de una importante proporción de granos de nueve milímetros de calibre, condición que adquiere relevancia por su valor comercial.
La exposición se complementó con una referencia a los ensayos que el proyecto Legumbres Secas lleva adelante durante la campaña en distintas zonas productoras. Actualmente se realizan evaluaciones en Puesto de Uncos y Garmendia, en el departamento Burruyacú, Tucumán, y en Metán, Salta. Estos trabajos comprenden un conjunto más amplio de materiales de los tipos comerciales Kabuli y Desi, con el objetivo de continuar generando información sobre su comportamiento en diferentes ambientes productivos.
Las experiencias presentadas durante el Día de Campo forman parte del trabajo que desarrolla el programa Granos de la Eeaoc para generar información agronómica bajo las condiciones ambientales y productivas propias del NOA.
La evaluación conjunta de especies, de materiales genéticos y de manejos agronómicos y sanitarios permite disponer de información necesaria para analizar nuevas alternativas y, al mismo tiempo, identificar aquellas prácticas de manejo que permitan mejorar su comportamiento productivo.
En un escenario en el que la diversificación de las secuencias agrícolas constituye una herramienta de interés para los sistemas productivos, estos ensayos aportan información local para evaluar la incorporación de nuevos cultivos de invierno y su posible integración con las alternativas actualmente utilizadas en la región.
De esta manera, el trabajo experimental realizado en la Eeaoc busca contribuir con herramientas concretas para la toma de decisiones de productores y de técnicos, favoreciendo el desarrollo de sistemas de producción de granos más diversificados, eficientes y adaptados a las condiciones del NOA.