Analizan mezclas de gramíneas, crucíferas y leguminosas, y su efecto en el rendimiento del maíz

En la estación referida a cultivos de servicio, Julián Lomenzo, de la sección Zoología Agrícola de la Eeaoc, destacó que las consociaciones con un mayor número de especies vegetales favorecen la biodiversidad, al ofrecer distintos recursos alimenticios y refugios. Bajo estas situaciones conviven insectos plaga y controladores biológicos que pueden contribuir a regular las poblaciones de los primeros. La importancia de esta biodiversidad radica en las funciones que cumplen estos organismos y en las interacciones que pueden favorecer un equilibrio biológico dentro del sistema.