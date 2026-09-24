Una guerra que se detuvo por milagro: “Con María todo es más fácil"

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Resumen para apurados
- Exsoldados del Regimiento 19 marcharon hoy en una procesión en Tucumán para recordar cómo su fe frenó la inminente guerra del Beagle en 1978.
- En 1978, las tropas fueron movilizadas ante el conflicto limítrofe con Chile por el canal Beagle, una tensión bélica desactivada a último momento por mediación papal.
- El homenaje mantiene viva la memoria de los veteranos tucumanos y resalta el valor de la paz y la devoción religiosa en la historia reciente del país.
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