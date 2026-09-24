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Una guerra que se detuvo por milagro: “Con María todo es más fácil"

Ex soldados del Regimiento 19 de Infantería movilizados en 1978 por el conflicto del Beagle marcharon hoy en la procesión recordando la fe que los salvó años atrás.

Una guerra que se detuvo por milagro: “Con María todo es más fácil
LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Exsoldados del Regimiento 19 marcharon hoy en una procesión en Tucumán para recordar cómo su fe frenó la inminente guerra del Beagle en 1978.
  • En 1978, las tropas fueron movilizadas ante el conflicto limítrofe con Chile por el canal Beagle, una tensión bélica desactivada a último momento por mediación papal.
  • El homenaje mantiene viva la memoria de los veteranos tucumanos y resalta el valor de la paz y la devoción religiosa en la historia reciente del país.
Resumen generado con IA
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