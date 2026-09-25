Seguridad

Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana

Un grupo de vecinos atacó a balazos una casa en 9 de Julio al 3.900. El pequeño se encuentra en buen estado. Hubo otra balacera en el norte de la ciudad.

EN RECUPERACIÓN. El niño que terminó herido se encuentra internado en el Hospital de Niños.
EN RECUPERACIÓN. El niño que terminó herido se encuentra internado en el Hospital de Niños.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un niño de 7 años resultó herido de bala luego de que un grupo armado atacara una vivienda en el sur de San Miguel de Tucumán.
  • El hecho ocurrió en calle 9 de Julio al 3.900. El menor se recupera en el Hospital de Niños, mientras se investiga otra balacera en la zona norte.
  • La seguidilla de tiroteos en distintos puntos de la capital agrava la alarma por la violencia armada en los barrios y exige mayores medidas de seguridad.
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