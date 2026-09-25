Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana

Resumen para apurados
- Un niño de 7 años resultó herido de bala luego de que un grupo armado atacara una vivienda en el sur de San Miguel de Tucumán.
- El hecho ocurrió en calle 9 de Julio al 3.900. El menor se recupera en el Hospital de Niños, mientras se investiga otra balacera en la zona norte.
- La seguidilla de tiroteos en distintos puntos de la capital agrava la alarma por la violencia armada en los barrios y exige mayores medidas de seguridad.
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