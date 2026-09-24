SociedadActualidad

Qué hacer en San Miguel de Tucumán desde este jueves 24 al domingo 27 de septiembre

Conocé todas las actividades programadas, desde este feriado, hasta el fin de semana en la capital de la provincia.

Este último fin de semana de septiembre, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán renueva la agenda recreativa, artística y cultural para que vecinos y visitantes disfruten la ciudad.
Este último fin de semana de septiembre, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán renueva la agenda recreativa, artística y cultural para que vecinos y visitantes disfruten la ciudad.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una nutrida agenda cultural y turística del 24 al 27 de septiembre para que vecinos y visitantes disfruten la capital provincial.
  • Las propuestas incluyen el Bus Turístico, ferias gastronómicas, visitas al Cementerio del Oeste y espectáculos gratuitos en el marco del aniversario de la Batalla de Tucumán.
  • La iniciativa busca consolidar a la ciudad como polo cultural y turístico del norte argentino, dinamizando la economía local y los espacios públicos durante el fin de semana.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán tendrá una variada agenda de actividades entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre, con propuestas organizadas por la Municipalidad para vecinos y turistas.

La programación incluye paseos turísticos, visitas guiadas, ferias gastronómicas y de emprendedores, espectáculos musicales, actividades deportivas, propuestas ambientales y recorridos por sitios históricos de la ciudad.

Entre las actividades destacadas aparecen el II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, el Festival de Hip Hop "Esquinas Vol. 3", circuitos a bordo del Bus Turístico, la Ruta de la Empanada Tucumana, la Ruta del Sánguche de Milanesa y diferentes espectáculos con entrada libre y gratuita.

Qué hacer en San Miguel de Tucumán el jueves 24 de septiembre

La agenda del jueves comienza con actividades vinculadas con la historia y el patrimonio de la ciudad.

10 y 20 h: visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.

10 h: acto por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán en la Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681. Se inaugurará una nueva muestra y habrá presentaciones de la Banda de Música Municipal y del Ballet El Payucano.

14 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Es necesario llevar DNI. La actividad se suspende por lluvia.

19 h: clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín, Pista de Ciclismo y Club Barrio Kennedy.

Actividades para el viernes 25 de septiembre

El viernes habrá propuestas turísticas, gastronómicas, deportivas y culturales.

10 h: caminata guiada gratuita por el casco histórico, con salida desde la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez.

10 y 20 h: visitas guiadas al Cementerio del Oeste.

12 h: paseo turístico La Ruta de la Empanada Tucumana, con salida desde Laprida primera cuadra, frente a Plaza Independencia. El recorrido incluye tres restaurantes. En caso de lluvia se realizará a bordo del Bus Turístico.

14 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel.

18 h: taller gratuito de folclore en la Plaza del Barrio San Martín.

19 a 20.30 h: clases gratuitas de gimnasia en Plaza Urquiza y Parque 9 de Julio.

19 h: circuito nocturno del Bus Turístico SMT, que finalizará con la visita teatralizada "Recordar" en el Cementerio del Oeste.

20 h: visita teatralizada "Recordar", con personajes vinculados a la historia tucumana como Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba y Chivo Valladares. La entrada es libre y gratuita.

20 h: espectáculo folclórico de Leopoldo Deza y Noralía Villafañe en la Casa Museo de la Ciudad.

Qué hacer en Tucumán el sábado 26 de septiembre

El sábado concentra buena parte de las actividades culturales y recreativas del fin de semana.

10 a 13 y 15 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel.

10 y 20 h: visitas guiadas al Cementerio del Oeste.

14 h: II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, en la Sociedad Sirio Libanesa, Maipú 575. La inscripción es libre y gratuita y la competencia tendrá ocho rondas.

15 h: Festival Estudiantil por los 50 años de La Noche de los Lápices, con radio abierta, talleres, proyecciones y música en vivo.

15 a 19 h: visitas guiadas en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz, en Lamadrid al 3700.

16 h: espectáculo de Reciclara y talleres de cultivo de hongos y cerámica en el Campus Educativo Ambiental.

16 h: recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT.

16 h: tercera edición del Festival de Hip Hop "Esquinas Vol. 3", en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. Habrá rap, freestyle, música urbana, una competencia y un show de Alkoy.

16 a 21 h: Feria Manantial Sur, sobre avenida Palavecino.

17 a 23 h: Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda.

17 a 23 h: Feria de Artesanos en Parque El Provincial.

17 a 00 h: Feria Gourmet en Parque El Provincial.

17 a 00 h: Feria Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda.

20 h: recorrido nocturno "Las luces de mi ciudad" del Bus Turístico, con paradas en distintos puntos de la ciudad y una serenata en el balcón de la Casa Museo de la Ciudad.

20.30 h: "Serenata en el balcón", con Manolo Herrera, en la Casa Museo de la Ciudad.

Agenda del domingo 27 de septiembre

El domingo habrá ferias, circuitos turísticos, espectáculos musicales y propuestas gratuitas.

15 a 19 h: visitas guiadas en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz.

16 h: circuito City Tour con Cementerio del Oeste, a bordo del Bus Turístico. El recorrido comienza y termina en Plaza Independencia.

16 a 21 h: Feria Manantial Sur.

16 a 22 h: Feria Parque 9 de Julio.

16 a 00 h: Feria Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda.

16 a 00 h: Feria Gourmet en Parque El Provincial.

17 a 23 h: Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda.

17 a 23 h: Feria de Artesanos en Parque El Provincial.

17 h: espectáculo circense "El kaos no para", del Dúo Pulsión, en Parque El Provincial. La entrada es libre y gratuita.

18 a 00 h: Feria sobre ruedas en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, junto al espectáculo de Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar.

19.30 h: taller gratuito de tango en el Complejo Ledesma.

20 h: Ruta del Sánguche de Milanesa, una experiencia gastronómica nocturna a bordo del Bus Turístico, con recorrido por tres sangucherías.

20 h: espectáculo musical de Nacho Cuellar en las escalinatas del Cementerio del Oeste, con un repertorio de zambas y chacareras.

20.30 h: jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma.

Teatro en San Miguel de Tucumán: "El Rigor"

La cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila también tendrá una propuesta durante el fin de semana.

El sábado 26 de septiembre a las 21 h se presentará "El Rigor", un unipersonal de Maia Tarcic que aborda la historia de una mujer enamorada de un hombre casado y explora la obsesión, el deseo y la identidad afectiva.

Las entradas se pueden adquirir en la ticketera digital de la Municipalidad o en la boletería del teatro, que funciona los días hábiles de 9 a 18 y los días de función desde las 17.

Museos de San Miguel de Tucumán: horarios

Los museos municipales también estarán abiertos durante el fin de semana. Se pueden visitar el Museo Mercedes Sosa-Casa Natal, el Museo de la Industria Azucarera, la Casa Museo de la Ciudad y la Casa Belgraniana.

De martes a viernes funcionan de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30, mientras que los sábados y domingos abren de 9 a 13 y de 15 a 19.

Dónde consultar la agenda turística de Tucumán

La Oficina de Información Turística de San Miguel de Tucumán, ubicada junto a la Casa Histórica, en Congreso al 100, funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21, y los sábados, domingos y feriados de 8 a 20.

Los horarios de los circuitos del Bus Turístico y los formularios de inscripción se encuentran disponibles en la plataforma turística de la Municipalidad.

La agenda puede modificarse o suspenderse en caso de lluvia, especialmente las actividades al aire libre, por lo que se recomienda consultar la información oficial antes de asistir.

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