Qué hacer en San Miguel de Tucumán desde este jueves 24 al domingo 27 de septiembre

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una nutrida agenda cultural y turística del 24 al 27 de septiembre para que vecinos y visitantes disfruten la capital provincial.
- Las propuestas incluyen el Bus Turístico, ferias gastronómicas, visitas al Cementerio del Oeste y espectáculos gratuitos en el marco del aniversario de la Batalla de Tucumán.
- La iniciativa busca consolidar a la ciudad como polo cultural y turístico del norte argentino, dinamizando la economía local y los espacios públicos durante el fin de semana.
San Miguel de Tucumán tendrá una variada agenda de actividades entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre, con propuestas organizadas por la Municipalidad para vecinos y turistas.
La programación incluye paseos turísticos, visitas guiadas, ferias gastronómicas y de emprendedores, espectáculos musicales, actividades deportivas, propuestas ambientales y recorridos por sitios históricos de la ciudad.
Entre las actividades destacadas aparecen el II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, el Festival de Hip Hop "Esquinas Vol. 3", circuitos a bordo del Bus Turístico, la Ruta de la Empanada Tucumana, la Ruta del Sánguche de Milanesa y diferentes espectáculos con entrada libre y gratuita.
Qué hacer en San Miguel de Tucumán el jueves 24 de septiembre
La agenda del jueves comienza con actividades vinculadas con la historia y el patrimonio de la ciudad.
10 y 20 h: visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.
10 h: acto por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán en la Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681. Se inaugurará una nueva muestra y habrá presentaciones de la Banda de Música Municipal y del Ballet El Payucano.
14 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Es necesario llevar DNI. La actividad se suspende por lluvia.
19 h: clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín, Pista de Ciclismo y Club Barrio Kennedy.
Actividades para el viernes 25 de septiembre
El viernes habrá propuestas turísticas, gastronómicas, deportivas y culturales.
10 h: caminata guiada gratuita por el casco histórico, con salida desde la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez.
10 y 20 h: visitas guiadas al Cementerio del Oeste.
12 h: paseo turístico La Ruta de la Empanada Tucumana, con salida desde Laprida primera cuadra, frente a Plaza Independencia. El recorrido incluye tres restaurantes. En caso de lluvia se realizará a bordo del Bus Turístico.
14 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel.
18 h: taller gratuito de folclore en la Plaza del Barrio San Martín.
19 a 20.30 h: clases gratuitas de gimnasia en Plaza Urquiza y Parque 9 de Julio.
19 h: circuito nocturno del Bus Turístico SMT, que finalizará con la visita teatralizada "Recordar" en el Cementerio del Oeste.
20 h: visita teatralizada "Recordar", con personajes vinculados a la historia tucumana como Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba y Chivo Valladares. La entrada es libre y gratuita.
20 h: espectáculo folclórico de Leopoldo Deza y Noralía Villafañe en la Casa Museo de la Ciudad.
Qué hacer en Tucumán el sábado 26 de septiembre
El sábado concentra buena parte de las actividades culturales y recreativas del fin de semana.
10 a 13 y 15 a 20 h: paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel.
10 y 20 h: visitas guiadas al Cementerio del Oeste.
14 h: II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, en la Sociedad Sirio Libanesa, Maipú 575. La inscripción es libre y gratuita y la competencia tendrá ocho rondas.
15 h: Festival Estudiantil por los 50 años de La Noche de los Lápices, con radio abierta, talleres, proyecciones y música en vivo.
15 a 19 h: visitas guiadas en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz, en Lamadrid al 3700.
16 h: espectáculo de Reciclara y talleres de cultivo de hongos y cerámica en el Campus Educativo Ambiental.
16 h: recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT.
16 h: tercera edición del Festival de Hip Hop "Esquinas Vol. 3", en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. Habrá rap, freestyle, música urbana, una competencia y un show de Alkoy.
16 a 21 h: Feria Manantial Sur, sobre avenida Palavecino.
17 a 23 h: Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda.
17 a 23 h: Feria de Artesanos en Parque El Provincial.
17 a 00 h: Feria Gourmet en Parque El Provincial.
17 a 00 h: Feria Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda.
20 h: recorrido nocturno "Las luces de mi ciudad" del Bus Turístico, con paradas en distintos puntos de la ciudad y una serenata en el balcón de la Casa Museo de la Ciudad.
20.30 h: "Serenata en el balcón", con Manolo Herrera, en la Casa Museo de la Ciudad.
Agenda del domingo 27 de septiembre
El domingo habrá ferias, circuitos turísticos, espectáculos musicales y propuestas gratuitas.
15 a 19 h: visitas guiadas en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz.
16 h: circuito City Tour con Cementerio del Oeste, a bordo del Bus Turístico. El recorrido comienza y termina en Plaza Independencia.
16 a 21 h: Feria Manantial Sur.
16 a 22 h: Feria Parque 9 de Julio.
16 a 00 h: Feria Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda.
16 a 00 h: Feria Gourmet en Parque El Provincial.
17 a 23 h: Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda.
17 a 23 h: Feria de Artesanos en Parque El Provincial.
17 h: espectáculo circense "El kaos no para", del Dúo Pulsión, en Parque El Provincial. La entrada es libre y gratuita.
18 a 00 h: Feria sobre ruedas en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, junto al espectáculo de Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar.
19.30 h: taller gratuito de tango en el Complejo Ledesma.
20 h: Ruta del Sánguche de Milanesa, una experiencia gastronómica nocturna a bordo del Bus Turístico, con recorrido por tres sangucherías.
20 h: espectáculo musical de Nacho Cuellar en las escalinatas del Cementerio del Oeste, con un repertorio de zambas y chacareras.
20.30 h: jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma.
Teatro en San Miguel de Tucumán: "El Rigor"
La cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila también tendrá una propuesta durante el fin de semana.
El sábado 26 de septiembre a las 21 h se presentará "El Rigor", un unipersonal de Maia Tarcic que aborda la historia de una mujer enamorada de un hombre casado y explora la obsesión, el deseo y la identidad afectiva.
Las entradas se pueden adquirir en la ticketera digital de la Municipalidad o en la boletería del teatro, que funciona los días hábiles de 9 a 18 y los días de función desde las 17.
Museos de San Miguel de Tucumán: horarios
Los museos municipales también estarán abiertos durante el fin de semana. Se pueden visitar el Museo Mercedes Sosa-Casa Natal, el Museo de la Industria Azucarera, la Casa Museo de la Ciudad y la Casa Belgraniana.
De martes a viernes funcionan de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30, mientras que los sábados y domingos abren de 9 a 13 y de 15 a 19.
Dónde consultar la agenda turística de Tucumán
La Oficina de Información Turística de San Miguel de Tucumán, ubicada junto a la Casa Histórica, en Congreso al 100, funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21, y los sábados, domingos y feriados de 8 a 20.
Los horarios de los circuitos del Bus Turístico y los formularios de inscripción se encuentran disponibles en la plataforma turística de la Municipalidad.
La agenda puede modificarse o suspenderse en caso de lluvia, especialmente las actividades al aire libre, por lo que se recomienda consultar la información oficial antes de asistir.