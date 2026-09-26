Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Otro punto destacado de la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) fue la presentación de los ensayos de colza y de carinata, cultivos que se producen en la región. Durante el recorrido, encabezado por Horacio Gómez, se pudieron observar las principales características fenotípicas y genotípicas de los híbridos incluidos en la evaluación.
Los materiales fueron implantados en diferentes fechas de siembra, correspondientes a la segunda quincena de abril y al mes de mayo, con el fin de analizar su comportamiento ante distintas condiciones de implantación. Entre los materiales evaluados, todos de tipo primaveral, se incluyeron cultivares de ciclo corto y largo, así como materiales con tolerancia a determinados herbicidas.
Gonzalo Robledo, de la sección Suelos y Nutrición Vegetal, mostró avances sobre fertilización y nutrición en el cultivo de colza. Presentó un ensayo de nutrición estratégica centrado en la respuesta a la fertilización con nitrógeno (N) y azufre (S), dos nutrientes fundamentales para potenciar la producción de este grano rico en aceite.
Robledo precisó que este ensayo pretende determinar la dosis correcta de nitrógeno e identificar el impacto de la incorporación de azufre en el rendimiento del cultivo. Para ello, se incluyó una serie de tratamientos con dosis crecientes de N, y la combinación de este con dosis crecientes de S, todos aplicados al momento de la siembra. Las fuentes de nutrientes utilizadas fueron UAN (32% N) para el nitrógeno y fertilizante líquido azufrado (23% S) para el aporte de azufre.
Destacó las condiciones iniciales al momento de la siembra, que mostraron un perfil bien provisto de humedad, con 150 milímetros de agua útil acumulada hasta los 120 centímetros de profundidad, aspecto determinante para asegurar la emergencia y el desarrollo del sistema radicular.
Por tratarse de una oleaginosa de alto requerimiento nutricional, se remarcó que el análisis final considerará el impacto de las estrategias de fertilización sobre el rendimiento del cultivo y sobre la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) y del agua (EUA), como también la evaluación de materia seca y la composición química del rastrojo poscosecha.
El encuentro permitió compartir inquietudes y ratificó la importancia de afinar la fertilización nitrogenada y azufrada para maximizar la productividad y la sostenibilidad de la colza en la región.