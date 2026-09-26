Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Robledo precisó que este ensayo pretende determinar la dosis correcta de nitrógeno e identificar el impacto de la incorporación de azufre en el rendimiento del cultivo. Para ello, se incluyó una serie de tratamientos con dosis crecientes de N, y la combinación de este con dosis crecientes de S, todos aplicados al momento de la siembra. Las fuentes de nutrientes utilizadas fueron UAN (32% N) para el nitrógeno y fertilizante líquido azufrado (23% S) para el aporte de azufre.