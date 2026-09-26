Período 2026 - 2030: el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas renovó autoridades

El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán renovó autoridades para el período 2026-2030. Su nuevo presidente, Roque Felipe Budeguer, dijo que quieren lograr jerarquizar la profesión, revalorizando el rol del ingeniero agrónomo y zootecnista, posicionando al profesional como eje fundamental en la cadena productiva de la provincia y de la región. Añadió que se trabajará en seguir promoviendo que todas las actividades técnicas que requieran incumbencias profesionales sean realizadas por profesionales matriculados. “Queremos generar convenios con empresas e instituciones para lograr intercambios que les sirvan a ellos y a nuestros matriculados”, contó. La capacitación y actualización será permanente, implementando cursos, jornadas sobre nuevas tecnologías, IA, biotecnología y uso de fitosanitarios. “Estamos trabajando sobre el nuevo marco normativo provincial sobre productos fitosanitarios acordes a las necesidades actuales”, dijo.
Budeguer adelantó que quieren fortalecer una red permanente de cooperación con otras instituciones como la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, el INTA, el Senasa, la Dirección de Agricultura provincial, las cámaras empresariales y las cooperativas para lograr un mejor acceso profesional y capacitaciones con esas instituciones. En la comisión directiva acompañan a Budeguer Rodrigo Musse, como secretario; Juan José Martos, como tesorero, y Roberto Sopena, Rodrigo Iovane, Inés Valdez y Gustavo Nieva como vocales.