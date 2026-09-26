Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto

Resumen para apurados
- El Ejecutivo de Tucumán presentó en la Legislatura un pedido para ampliar el presupuesto en $1,07 billones este mes, debido a que la inflación del 30% superó la pauta oficial del 10%.
- La medida responde al desfase del cálculo original. Los fondos provendrán de mayor recaudación, envíos de Nación y ATN para reforzar salud, seguridad y gastos corrientes.
- La iniciativa se debatirá el 30 de septiembre en el recinto, mientras el gobernador Jaldo no descarta emitir deuda en pesos para asegurar la gobernabilidad y la paz social.
“Nunca habíamos pedido una ampliación presupuestaria desde que empezamos la gestión. Hoy nos vemos obligados a pedirla porque el presupuesto vigente hoy contemplaba una inflación del 10% y todos sabemos que la inflación está en el 30%, por lo tanto quedó corto”. Con esas palabras el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, sintetizó el requerimiento que fue a presentar en la Legislatura, en una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto. En compañía del vicegobernador Miguel Acevedo, brindó detalles de los motivos del pedido, las cifras solicitadas, de dónde surgen esos fondos y qué destino tendrá. Además, junto a otros funcionarios de la Casa de Gobierno, despejó dudas sobre la creación de una fiduciaria y un fondo de garantías privado para financiar empresas tucumanas y la prórroga de la licitación del paquete accionario mayoritario de EDET.
En rueda de prensa, el ministro mencionó que el incremento que se solicitaba era de $1 billón, lo cual representaba alrededor del 20% del Presupuesto 2026 que se aprobó por casi $5 billones para todo el funcionamiento del Estado (Ley 9.942). El proyecto de ley que ingresó por mesa de entradas precisa que el incremento para erogaciones corrientes que se solicita es de $1,07 billones, cifra que representa un incremento del 21,5% con respecto al que se aprobó a fines del año pasado.
“Sin aumento de gastos”
En la propuesta, que ingresó ayer con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y de Abad, se indicó que el incremento de recursos propuestos surge de considerar los créditos presupuestarios necesarios para cubrir las erogaciones hasta fin del presente ejercicio. “El pedido se sustenta en el cambio de la pauta inflacionaria del 10% de punta a punta, considerada en el Presupuesto 2026 original, muy inferior a la variación que se estima al cierre del presente ejercicio, la cual rondará el 30%”, se precisó.
En los fundamentos del proyecto de ley se indicó que las fuentes de financiamiento del incremento presupuestario en cuestión surgen de una combinación de aumentos de determinados recursos provenientes del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), acordado con el Gobierno Nacional, de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una mayor recaudación tributaria. Abad, a su vez, remarcó que habrá readecuaciones en los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “No hay aumento de gastos”, afirmó.
“Todo es inversión”
El gobernador dijo a LG PLAY que el presupuesto actual se presentó en octubre de 2025, en base a la proyección nacional de una inflación anual del 10%. “Para proyectar nuestros gastos nosotros nos manejamos con los índices que nos da la Nación. Y ustedes hoy están viendo que la inflación interanual va superar los 30 puntos. Es decir que si has proyectado un crecimiento de gasto del 10% y un crecimiento de ingreso del 10%, no hay dudas de que te quedás corto, tanto en ingreso como en gasto. Y en alguna altura del año tenés que adecuar tus partidas presupuestarias”, explicó desde Las Talitas.
El mandatario remarcó que los $1,07 billones son una ampliación para que Salud tenga más insumos y tecnología, para que los policías tengan todo el equipamiento necesario para brindar seguridad y para la escuela de formación de agentes del servicio penitenciario, entre otros servicios. “Todo eso es inversión. Esta ampliación va proporcionalmente a las partidas que ya venimos ejecutando este mes de septiembre de este año 2026”, insistió.
¿Se puede tomar deuda?
Consultado sobre la posibilidad de que la Provincia tome deuda, Jaldo afirmó que la Provincia analiza distintas fuentes de financiamiento y no descartó tomar deuda para garantizar la gobernabilidad y la paz social. Aclaró que, de hacerlo, buscará financiamiento en pesos y no en dólares, y sostuvo que Tucumán tiene margen para endeudarse porque prácticamente no tiene comprometida su coparticipación. Además, condicionó esa necesidad a la evolución de la economía nacional y a los recursos que la Nación transfiera a las provincias. “Al margen de dialogar, confrontar y -por qué no decir- pelear, tenemos que tomar recaudos. Lo que no podemos hacer es no asegurar la gobernabilidad en la provincia”, respondió en rueda de prensa.
A la sesión del 30
Respecto a la ampliación presupuestaria, Acevedo insistió con que no hay redistribución de partidas sino que se ajustan los nuevos valores a la inflación que se ha venido produciendo, para llegar hasta fin de año sin sobresaltos. A su vez, remarcó que este tema ingresará en la sesión especial que se fijó para el miércoles 30.
En dicho debate, además, se tratará el Régimen Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, junto con iniciativas vinculadas al desarrollo de parques productivos y la permuta docente.
Críticas por la fiduciaria: “Esto no es una entidad paralela”, dijo Abad
El ministro Abad rechazó las críticas que surgieron por la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán. Negó que se busque crear una “Caja Popular paralela”, y explicó que la herramienta pretende facilitar el acceso al crédito de emprendedores y empresas mediante garantías aportadas por la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, aseguró que habrá controles del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. El radical Manuel Courel, por su parte, cuestionó la iniciativa. Advirtió que no están suficientemente definidos el control de los fondos, los criterios para otorgar los créditos ni la conformación de la sociedad estatal.
Prórroga por EDET: se fijarán nuevos plazos por zonas cálidas
El ministro también confirmó que se solicitará una prórroga para el llamado a licitación por la venta del paquete accionario mayoritario de EDET. Explicó que la decisión está vinculada con la reciente aprobación en el Congreso de la ley que amplía el régimen de beneficios para las denominadas zonas cálidas y con la necesidad de conocer cómo se implementará. Abad señaló que el nuevo esquema de subsidios y compensaciones puede modificar la ecuación económica de la distribuidora, por lo que la Provincia busca que quienes participen de la licitación cuenten con reglas claras. Estimó que la prórroga sería de entre 30 y 45 días, hasta que se dicte la reglamentación del tema.