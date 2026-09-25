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Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

La indigencia afectó al 7,5% de las personas a nivel nacional y al 4,4% en el aglomerado tucumano.

DRAMA SOCIAL. Las cifras de la pobreza muestran nivel nacional una tendencia inversa a la de igual momento de 2025.
DRAMA SOCIAL. Las cifras de la pobreza muestran nivel nacional una tendencia inversa a la de igual momento de 2025.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la pobreza en Tucumán descendió al 27,9%, diferenciándose de la tendencia de aumento generalizado que afectó al resto del país.
  • A nivel nacional, el flagelo registró una suba interanual del 32,3%, según datos oficiales y mediciones complementarias de la Universidad Católica Argentina.
  • La brecha estadística abre el debate sobre la efectividad de las medidas locales y anticipa un seguimiento riguroso de la evolución social en el norte argentino.
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