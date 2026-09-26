OpiniónColumnas Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital Detrás de gestos habituales en la política asoma una discusión más profunda que se da puertas adentro del oficialismo y que es uno de los desafíos de su conductor. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gabriela Baigorri Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? Lo más popular Bandejas de carne en el súper: por qué tienen colores rojo, amarillo y negro Las fuerzas ocultas del Camino del Perú Blancos, rosados y naranjos: 14 vinos frescos que los especialistas recomiendan para los días calurosos Estrategias de prevención en salud mental Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla Ranking notas premium Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos” Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología Yerba Buena: los controles toxicológicos a funcionarios comenzarían en octubre