Lisandro Catalán cuestionó a Jaldo por la ampliación presupuestaria: “Hipotecando el futuro de todos los tucumanos”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) criticó hoy al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por solicitar una ampliación de $1,32 billones y endeudar la provincia en lugar de recortar gastos.
- El gobierno tucumano justificó la medida por la inflación y tramitó un crédito bancario de $100.000 millones para obras, usando la coparticipación provincial como garantía.
- Catalán alertó que la deuda vencerá tras el mandato de Jaldo y propuso recortar el gasto en la Legislatura y comunas para redirigir fondos a obras sin comprometer el futuro.
El candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo por el pedido de una ampliación presupuestaria de $1,32 billones y por la decisión de avanzar en un crédito de hasta $100.000 millones destinado a obras de infraestructura.
El Gobierno provincial solicitó a la Legislatura una ampliación presupuestaria de $1.320.000 millones, equivalente a cerca de un 20% del presupuesto vigente. Según la explicación oficial, el pedido responde al desfasaje entre la pauta inflacionaria contemplada originalmente y la evolución de los precios y los salarios durante el año.
Frente a esto, Catalán sostuvo que el debate no debería centrarse solamente en el nivel de recaudación, sino en las decisiones que toma el Gobierno con esos recursos.
“Pero el problema no es cuánto recauda el Estado, sino qué decisión política toma con esos recursos”, planteó el dirigente libertario.
En ese sentido, cuestionó que los mayores recursos sean utilizados para sostener estructuras que, según su mirada, forman parte del costo político de la provincia, y reclamó que se priorice la inversión en infraestructura.
Además, Catalán apuntó contra el endeudamiento provincial. El Decreto 1.612/3 autoriza al Gobierno de Tucumán a gestionar ante las autoridades nacionales y el Banco Central un préstamo de hasta $100.000 millones con Banco Macro, destinado a obras de infraestructura. El instrumento contempla además un contrato de cesión en garantía.
“En lugar de seguir endeudando a la provincia y poniendo la coparticipación como garantía, el gobernador debería empezar por ordenar y reducir el gasto político”, afirmó Catalán.
El dirigente también cuestionó que se recurra a nuevo financiamiento mientras existen obras previstas en el presupuesto que, según su planteo, todavía no fueron ejecutadas en su totalidad.
Uno de los puntos centrales de su crítica estuvo puesto en el plazo de la deuda. Catalán sostuvo que asumir compromisos cuyo vencimiento se extienda más allá del actual mandato de Jaldo implica trasladar obligaciones financieras al próximo gobierno y a los tucumanos.
“Tomar deuda con vencimiento posterior a la finalización de su mandato es irresponsable, porque está hipotecando el futuro de todos los tucumanos”, afirmó.
Finalmente, Catalán planteó una serie de medidas para reducir lo que considera el costo político del Estado provincial: revisar el funcionamiento de organismos públicos, reducir el gasto de la Legislatura y terminar con estructuras políticas en las comunas.
“Acá no hay mucha ciencia. Hay que tomar una decisión política”, sostuvo.
Entre sus principales planteos enumeró:
- Terminar con el costo de una Legislatura que, según un informe reciente citado por Catalán, se encuentra entre las más caras del país.
- Revisar y eliminar organismos que no cumplen funciones esenciales.
- Terminar con las cajas políticas en las comunas y con estructuras que funcionan como “aguantaderos”.
- Destinar los recursos que hoy sostienen el gasto político a infraestructura, servicios y obras para los tucumanos.