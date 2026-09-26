Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo atribuyó este 26 de septiembre en Tucumán la baja de la pobreza al 27,9% al diálogo fluido con la Nación y al trabajo con el sector privado.
- El Indec reportó que la pobreza cayó 2,9 puntos interanual en Gran Tucumán mediante obras públicas provinciales y políticas de salud, educación y asistencia social.
- Jaldo remarcó que el principal desafío es sostener esta tendencia decreciente, mientras afianza lazos políticos internos de cara a las elecciones del 9 de mayo.
“En Tucumán, con mucho esfuerzo, hemos cambiado la tendencia”, declaró el gobernador Osvaldo Jaldo, tras referirse al índice de pobreza que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Indicó que la cifra responde al “esfuerzo” con el sector privado, y también a la postura dialoguista con la Nación.
El organismo nacional informó que el 27,9% de las personas del aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, en contraste con el 32,3% registrado a nivel nacional. Jaldo ponderó los números arrojados por el Indec. “Más que buena, hemos recibido una noticia alentadora. Mientras haya un pobre en la Provincia, claro que nos preocupamos y ocupamos, pero hoy ver los titulares nos pone muy bien”, resaltó.
Público-privado-Nación
El mandatario remarcó que Tucumán es “uno de los primeros que más bajó la pobreza en todo el noroeste argentino” y apuntó al trabajo provincial. “Esto nos indica que estamos haciendo un esfuerzo en la articulación con el sector público provincial, municipal y comunal, con mucho sacrificio y aclarando que falta mucho por hacer”, dijo. Y aseveró: “por el trabajo articulado de la Provincia con el sector privado, y también con un diálogo fluido con el Gobierno nacional, hoy Tucumán está entre las provincias que más bajó la pobreza a nivel nacional”.
Según el informe del Indec, la pobreza en el aglomerado tucumano registró una reducción de 2,9 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, cuando había alcanzado el 30,8%. En la comparación con el segundo semestre de 2025, en cambio, el indicador había sido del 23,6%, por lo que la medición más reciente representa un incremento de 4,3 puntos.
Jaldo enumeró las acciones del Gobierno provincial. Entre ellas, el sostenimiento de la obra pública y las políticas vinculadas con la salud, la educación, la seguridad y la asistencia social.
El mandatario se refirió al desafío de mantener el índice de pobreza en caída. “Acá el desafío es mantener que la flecha siga en esa tendencia de bajar, porque acá hay que trabajar y luchar todos los días”, aseveró.
Reuniones políticas
El gobernador fue consultado por la reunión que mantuvo recientemente con el ex jefe municipal Germán Alfaro, y mencionó los temas que se abordaron. “Siempre evaluando cómo está la Provincia, el municipio, trabajando juntos. Somos de la misma estructura política, es decir que conversamos como converso con todos los intendentes y dirigentes de la Provincia”, manifestó.
También Jaldo ironizó con que “algunos se enojan porque la recibo a (Gladys) la ‘Bomba tucumana’”, y recalcó: “yo hablo con todos; para eso estoy yo. Yo soy el pueblo, y el que quiera hablar con el gobernador, con mucho gusto lo recibo y hablo”.
El mandatario cerró con una definición política para el peronismo tucumano. “(Estamos) muy bien. Vamos a ganar muy bien las elecciones del nueve de mayo”, vaticinó.