Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Público-privado-Nación

El mandatario remarcó que Tucumán es “uno de los primeros que más bajó la pobreza en todo el noroeste argentino” y apuntó al trabajo provincial. “Esto nos indica que estamos haciendo un esfuerzo en la articulación con el sector público provincial, municipal y comunal, con mucho sacrificio y aclarando que falta mucho por hacer”, dijo. Y aseveró: “por el trabajo articulado de la Provincia con el sector privado, y también con un diálogo fluido con el Gobierno nacional, hoy Tucumán está entre las provincias que más bajó la pobreza a nivel nacional”.