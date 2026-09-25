Abad salió a responder las críticas de Catalán por la ampliación presupuestaria

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, salió al cruce del presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, por sus cuestionamientos a la ampliación del Presupuesto provincial. “Otra vez ignorancia y mala intención”, respondió el funcionario, quien sostuvo que la actualización de las partidas obedece al efecto de la inflación y recordó que el Presupuesto 2026 fue confeccionado con una pauta del 10%, prevista por el Gobierno nacional.