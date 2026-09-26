Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
Marcelo “Pescao” Ricci empezó a jugar a los 12 años después de una invitación que cambió su vida. Fue protagonista de una época dorada de Los Tarcos, capitán del primer Tucumán campeón argentino y llegó a vestir la camiseta de Los Pumas. Décadas después, conserva aquel recorrido en una caja repleta de recortes pegados sobre hojas numeradas.
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