El BCRA redujo el ritmo y compró apenas U$S200 millones en lo que va de septiembre: los motivos

Resumen para apurados
- En septiembre, el BCRA redujo en Argentina su ritmo de compras a U$S200 millones debido a la menor liquidación estacional del agro y a su política de no distorsionar el mercado.
- La entidad ya superó su meta anual al acumular U$S14.200 millones en 2024, interviniendo únicamente cuando la plaza cambiaria ofrece excedentes genuinos de divisas.
- La menor absorción limita la emisión de pesos mientras el Central busca llegar a U$S16.000 millones, en un marco de reservas presionadas por pagos de compromisos de deuda.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió el viernes U$S36 millones y cerró la semana con compras por US$80 millones. De esta manera acumula más de U$S14.200 millones en lo que va del año.
Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario de la administración libertaria, en enero, la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, adquirió U$S14.298 millones, que sirvieron para fortalecer las reservas internacionales. Con este resultado, el organismo superó con amplitud el objetivo anual de compras, fijado en U$S10.000 millones, y no descarta alcanzar los U$S16.000 millones.
Más allá de haber conseguido el objetivo anual en junio, el organismo desaceleró la velocidad de compra de dólares. A lo largo de septiembre, el monto asciende a U$S203 millones, lo que se traduce en un ritmo diario de U$S14,5 millones, muy por debajo de los meses anteriores.
El Central explica la reducción en el volumen de compras por las condiciones de la plaza cambiaria y el factor estacional, asociado a una menor liquidación del agro. Además, no prevé acelerar la incorporación de divisas si el mercado no aporta una oferta genuina.
El criterio del organismo es intervenir solo ante excedentes, sin adoptar medidas que incidan sobre la cotización.
Qué dice el BCRA sobre la compra de dólares
Respecto de las compras de dólares de personas físicas, que alcanzaron en julio su mayor registro del año, el organismo entiende que no todas obedecen a decisiones de atesoramiento.
Parte de esas operaciones, de acuerdo con su análisis, nutre mercados alternativos y facilita pagos de importaciones y dividendos de compañías sin acceso directo al mercado oficial.
Para la entidad, el comportamiento de agosto y septiembre se aparta de los patrones habituales, aunque se ajusta a la etapa actual del programa económico. Tras un período de intervenciones de mayor magnitud, una absorción más limitada de dólares también restringe la emisión de pesos, en un escenario donde la demanda se concentra en instrumentos públicos de corto plazo.
“Si compramos reservas cuando no hay oferta, somos factor distorsivo en esa dinámica de mercado”, señalaron fuentes del banco de bancos, consignó el portal Infobae.
La referencia apunta a diferenciar la estrategia oficial de una intervención destinada a sostener un valor determinado para el dólar.
Las reservas internacionales cerraron en U$S49.798 millones
Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron la semana con una caída diaria de U$S18 millones, hasta los U$S49.798 millones. Al poner el foco sobre la dinámica semanal, el retroceso fue de U$S671 millones, motorizado por el pago de compromisos de deuda.