El ministro Daniel Abad confirmó una ampliación presupuestaria de $1 billón por la inflación

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó una reunión ampliada con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en la que se analizaron tres iniciativas que el Poder Ejecutivo provincial busca avanzar en la Cámara. Se trata de la adecuación del Presupuesto General 2026, la prórroga del proceso de licitación del paquete accionario mayoritario de EDET y la creación de un Fondo de Garantía para facilitar el acceso al financiamiento de empresas y emprendimientos tucumanos.