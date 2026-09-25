El ministro Daniel Abad confirmó una ampliación presupuestaria de $1 billón por la inflación

Resumen para apurados
- El ministro Daniel Abad presentó en la Legislatura de Tucumán una ampliación presupuestaria de $1 billón para compensar el desfasaje provocado por la inflación.
- La pauta original preveía una inflación del 10% y fue superada por el 30% real. El ajuste cercano al 20% no eleva gastos y se financiará con fondos adeudados por Nación.
- La Legislatura votará la adecuación y la prórroga de EDET en la próxima sesión, mientras avanza la creación del fondo de garantía para créditos a empresas tucumanas.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó una reunión ampliada con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en la que se analizaron tres iniciativas que el Poder Ejecutivo provincial busca avanzar en la Cámara. Se trata de la adecuación del Presupuesto General 2026, la prórroga del proceso de licitación del paquete accionario mayoritario de EDET y la creación de un Fondo de Garantía para facilitar el acceso al financiamiento de empresas y emprendimientos tucumanos.
El encuentro se realizó en el Salón Bernabé Aráoz y contó con la participación del secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; funcionarios del Ministerio de Economía y del Consejo Federal de Inversiones (CFI); integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y presidentes de bloques. También estuvieron el presidente subrogante, Sergio Mansilla, y el secretario legislativo, Claudio Pérez.
Presupuesto: una ampliación de alrededor del 20%
Uno de los principales puntos de la reunión fue la adecuación del Presupuesto 2026. Acevedo explicó que la iniciativa busca actualizar los valores previstos originalmente para ajustarlos a la evolución de los precios.
“Es una adecuación presupuestaria, concretamente un incremento presupuestario vinculado a un ajuste por inflación. El presupuesto que nosotros hemos aprobado en su momento está por debajo de lo que es la inflación”, explicó el vicegobernador.
Acevedo aclaró que la iniciativa no contempla una redistribución de partidas ni un cambio en el esquema de gastos. Según indicó, la ampliación rondaría el 20% y su financiamiento estaría relacionado con recursos que la Nación adeuda a la Provincia por distintos conceptos.
“No hay redistribución de partidas en absoluto, sino simplemente ajustar los nuevos valores a la inflación que se ha venido produciendo para llegar hasta fin de año sin sobresalto”, sostuvo.
Abad coincidió con ese diagnóstico y señaló que el Presupuesto vigente fue elaborado sobre una previsión de inflación del 10%. “El presupuesto vigente hoy contempla una inflación del 10%, y todos sabemos que la inflación está en el 30%, por lo tanto el presupuesto quedó corto. Así que lo que hicimos fue pedir una ampliación presupuestaria para adecuarlo a la inflación real”, explicó el ministro.
El funcionario remarcó que la modificación no implicará, según el Gobierno, un aumento del esquema de gastos. “No se modifica el esquema de gasto, no hay aumento de gasto ni nada por el estilo y están garantizados los fondos para financiar ese incremento”, afirmó.
Buscan extender el plazo de una licitación
Otro de los temas abordados fue el pedido de prórroga del plazo para avanzar con la licitación del paquete accionario mayoritario de EDET.
La normativa provincial había fijado el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para realizar el llamado a licitación. El Ejecutivo busca ahora extender ese plazo debido a cambios que se produjeron a nivel nacional en torno al régimen de zonas frías y a la necesidad de definir su implementación para las provincias del norte.
Abad explicó que la intención es que los potenciales oferentes cuenten con reglas claras antes de avanzar con el proceso. “Para darle más transparencia, pedimos prórroga hasta que se termine de reglamentar este fondo, este tema de zonas cálidas, los subsidios, compensaciones que se llaman, de zonas cálidas, con el fin de que la distribuidora, los dueños de la distribuidora o cualquier otro oferente, tenga reglas claras de cómo va a ser su ecuación económica”, sostuvo.
Un Fondo de Garantía para facilitar el acceso al crédito
La tercera iniciativa analizada fue el proyecto de creación de la "Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC)", que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
La propuesta apunta a crear una herramienta de respaldo para que empresas, PyMEs, MiPyMEs y emprendimientos puedan acceder a financiamiento bancario en mejores condiciones. “Esto es francamente un objetivo que es darle una mano al sector privado para que con las garantías que se puedan otorgar puedan acceder a crédito, de capital de trabajo, de flujo de fondo”, explicó Abad.
El ministro señaló que el mecanismo podría alcanzar a empresas de distintas dimensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. “Cualquier emprendedor, cualquier PyME, miPyME, empresa grande, chica, cualquiera podría acceder a ese fondo de garantía cumpliendo ciertos requisitos”, afirmó.
El esquema contempla la participación conjunta del CFI y la Provincia y busca mejorar las condiciones de acceso al financiamiento mediante el respaldo de las garantías.
Qué proyectos llegarán al recinto
Acevedo explicó que los tres proyectos tendrán distintos tiempos de tratamiento legislativo.
La adecuación presupuestaria y la prórroga vinculada al proceso de licitación de EDET serán incorporadas a la próxima sesión de la Cámara, mientras que el proyecto referido al Fondo de Garantía continuará su recorrido parlamentario y será tratado en una sesión posterior.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, confirmó que el proyecto del Fondo de Garantía ya cuenta con dictamen. “El Fondo de Garantía ya pasó por la Comisión de Hacienda, ya fue dictaminado”, señaló.
Respecto de la próxima sesión, Gallia anticipó que se incluirán “seguramente” los proyectos vinculados con “la prórroga del paquete accionario de EDET y el tema de la adecuación del presupuesto”.