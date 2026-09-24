Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología
Tras la sentencia federal que desestimó el recurso por razones procesales, los abogados de la lista opositora y los ex candidatos cuestionaron que se convalide un tercer mandato y confirmaron que los candidatos no acudirán a la Corte Suprema.
Resumen para apurados
- La oposición de Psicología de la UNT criticó el fallo de la Cámara Federal que avaló un tercer mandato en la facultad, pero confirmó que no apelará ante la Corte Suprema.
- La Cámara Federal de Tucumán desestimó el recurso electoral por cuestiones procesales, convalidando de facto la continuidad de las autoridades cuestionadas en la facultad.
- Al descartarse la vía ante la Corte Suprema, el fallo queda firme, cerrando la disputa judicial y consolidando el escenario político universitario en Tucumán.
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