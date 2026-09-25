Jaldo se refirió a la baja de la pobreza y pidió sostener la tendencia: “La flecha en Tucumán está para abajo”

Según el informe del Inde , la pobreza en el aglomerado tucumano registró una reducción de 2,9 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, cuando había alcanzado el 30,8%. En la comparación con el segundo semestre de 2025, en cambio, el indicador había sido del 23,6%, por lo que la medición más reciente representa un incremento de 4,3 puntos.