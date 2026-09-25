Jaldo se refirió a la baja de la pobreza y pidió sostener la tendencia: “La flecha en Tucumán está para abajo”

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo celebró en Tucumán la baja de la pobreza local al 27,9%, dato del Indec que ubicó al distrito por debajo del promedio nacional del 32,3%.
- El índice se redujo 2,9 puntos interanuales gracias a la articulación con el sector privado y el sostenimiento provincial de la obra pública y la asistencia social.
- Pese al avance, Jaldo advirtió que la problemática persiste y afirmó que el desafío prioritario para Tucumán será mantener el rumbo descendente del indicador a futuro.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la pobreza y sostuvo que el indicador muestra un cambio de tendencia en Tucumán. De acuerdo con el organismo nacional, el 27,9% de las personas del aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, frente al 32,3% registrado a nivel nacional.
“Hoy ver los titulares en todos los medios, que la pobreza aumentó al 32,6% a nivel nacional, y destacan que Tucumán bajó la pobreza al 27%, la verdad que esto nos pone muy bien”, afirmó.
El mandatario puso el acento en la evolución del indicador. “Nos pone bien en el sentido de que es un aliciente porque lo que hemos logrado es que la flecha cambie de rumbo. En vez de seguir subiendo para arriba, la flecha hoy está para abajo”, señaló.
Según el informe del Inde , la pobreza en el aglomerado tucumano registró una reducción de 2,9 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, cuando había alcanzado el 30,8%. En la comparación con el segundo semestre de 2025, en cambio, el indicador había sido del 23,6%, por lo que la medición más reciente representa un incremento de 4,3 puntos.
El planteo de Jaldo
Jaldo vinculó la evolución del indicador con el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado y con las políticas implementadas por la Provincia.
“Esto nos indica que estamos haciendo un esfuerzo. Nos indica que el sector privado, la articulación que está haciendo con el sector público provincial, municipal y comunal, estamos de a poquito con mucho esfuerzo, sacrificio”, sostuvo.
En ese sentido, enumeró entre las acciones del Gobierno provincial el sostenimiento de la obra pública y las políticas vinculadas con la salud, la educación, la seguridad y la asistencia social.
“Con menos presupuesto que se manejaban en gestiones anteriores estamos manteniendo la obra pública con mucho esfuerzo, estamos atendiendo la salud, la educación, la seguridad, y también la acción social para ayudar a todas las familias que menos tienen y más necesitan”, afirmó.
El gobernador también remarcó que los números corresponden al Indec. “Y esto no lo digo yo, lo dicen los indicadores, los indicadores del Indec, Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es manejado por el Gobierno nacional”, expresó.
“Falta mucho por hacer”
Más allá de la valoración de los datos, Jaldo reconoció que el nivel de pobreza continúa representando un problema para la provincia y planteó como desafío mantener la tendencia.
“Acá el desafío es mantener que la flecha siga esa tendencia de bajar, porque acá hay que trabajar y luchar todos los días”, manifestó.
Y aclaró: “No quiere decir que todo está bien, no quiere decir que no hay pobreza en Tucumán, no quiere decir que desapareció la pobreza”.
El dato difundido por el INDEC muestra que Tucumán se ubicó por debajo del promedio nacional en el primer semestre de 2026. A nivel país, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
“Sí decimos que es un aliciente porque la flecha en Tucumán está para abajo. Estamos bajando la pobreza en la provincia de Tucumán”, concluyó Jaldo.