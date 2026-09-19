Acceso al crédito: el Poder Ejecutivo propone un fondo como la Caja Popular de Ahorros, pero privado

La iniciativa indica que la sociedad tendrá un capital constituido sobre la base de aportes de la Provincia y será administrada por un directorio de tres miembros. Además, establece que tendrá carácter prioritario como agente fiduciario para los fideicomisos que celebren los tres poderes del Estado provincial, las sociedades en las que el Estado sea parte y los entes autárquicos. Aunque será una sociedad estatal, la norma establece que actuará como un sujeto de derecho privado y que no le serán aplicables las disposiciones vinculadas a la Administración Provincial o al patrimonio estatal.