Acceso al crédito: el Poder Ejecutivo propone un fondo como la Caja Popular de Ahorros, pero privado

Resumen para apurados
- El Ejecutivo tucumano envió esta semana a la Legislatura un proyecto para crear un fondo fiduciario privado y facilitar el crédito a empresas locales.
- La propuesta prevé una SAU con $1.000 millones para avales, pero generó controversia en la oposición, que la califica como una duplicación de la Caja Popular de Ahorros.
- La iniciativa llegará al recinto a fin de mes y definirá un nuevo marco financiero para empresas, en medio de tensiones por el rol de los entes crediticios estatales.
Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (PE) a la Legislatura para la creación de una fiduciaria y un fondo de garantías privado para financiar empresas tucumanas comenzó a generar controversias. La iniciativa obtuvo ayer dictámenes -de mayoría y de minoría- y está en condiciones de llegar al recinto para la próxima sesión (se proyecta la última semana del mes). Sin embargo, hay legisladores que cuestionan que el Gobierno busque crear algo muy similar a lo que ya existe y sin fines de lucro: la Caja Popular de Ahorros (CPA).
Rápidamente se hicieron lecturas de “puja de poder político” sobre la iniciativa que ingresó esta semana con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. La propuesta impulsa la creación de la Fiduciaria de Tucumán (Sociedad Anónima Unipersonal) y la constitución del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc). De esta manera se busca generar nuevas herramientas para facilitar el acceso al financiamiento de empresas, emprendimientos y unidades productivas que desarrollen sus actividades en la provincia, se explicó.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “dotar a la Provincia de instrumentos financieros y fiduciarios que permitan fortalecer y ampliar las alternativas de financiamiento destinadas al desarrollo de la actividad económica provincial, promoviendo la inversión, el crecimiento de las unidades productivas y la generación y sostenimiento del empleo”.
Qué dice la propuesta
El proyecto autoriza al PE a constituir una SAU bajo el régimen de la Ley Nacional 19.550. Dicha sociedad tendrá personería jurídica y podrá actuar tanto en el ámbito público como en el privado. En la iniciativa se plasmó que su función principal será administrar y disponer, como fiduciaria, de los patrimonios que integren fondos fiduciarios creados o que se creen en el futuro. También podrá participar en fideicomisos públicos, privados, financieros, no financieros y de garantía. La iniciativa plantea que esta estructura permitirá “centralizar y profesionalizar la administración de instrumentos fiduciarios vinculados a políticas públicas provinciales”, con una organización específica para gestionar fondos destinados a financiar proyectos y actividades de interés provincial.
La iniciativa indica que la sociedad tendrá un capital constituido sobre la base de aportes de la Provincia y será administrada por un directorio de tres miembros. Además, establece que tendrá carácter prioritario como agente fiduciario para los fideicomisos que celebren los tres poderes del Estado provincial, las sociedades en las que el Estado sea parte y los entes autárquicos. Aunque será una sociedad estatal, la norma establece que actuará como un sujeto de derecho privado y que no le serán aplicables las disposiciones vinculadas a la Administración Provincial o al patrimonio estatal.
En la misma propuesta, además, se indica que el Fogatuc funcionará como un fideicomiso y tendrá como fiduciaria a la nueva sociedad. Se menciona que el objetivo será facilitar el acceso al crédito mediante el otorgamiento de garantías. El fondo podrá respaldar operaciones vinculadas con procesos productivos y capital de trabajo de personas humanas, empresas, personas jurídicas y organizaciones de la sociedad civil que tengan sus actividades o su sede principal en Tucumán, entre otras.
Ayuda para pymes
De este modo, el Gobierno buscará resolver una dificultad habitual para quienes necesitan obtener un préstamo: contar con garantías suficientes. El Gobierno sostiene que una de las principales dificultades que enfrentan emprendimientos y empresas es el acceso al crédito y la disponibilidad de garantías suficientes para respaldar operaciones de financiamiento. El proyecto apunta especialmente a empresas de menor escala y emprendimientos que, pese a ser considerados viables, no consiguen financiamiento por falta de respaldo.
El presidente del comité, el legislador Carlos Gallia, explicó que el fondo estará orientado principalmente a facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas. “La constitución del fondo fiduciario tiene como objetivo fomentar la toma de créditos de pequeñas y medianas empresas. El dinero que manejará este fondo es de $1.000 millones y servirá para otorgar avales a las empresas y así poder obtener créditos en entidades bancarias”, manifestó en rueda de prensa.
El dictamen de mayoría fue rubricado también por los legisladores oficialistas Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa y Sara Lazarte. El legislador bancario Hugo Ledesma no estuvo presente ayer, mientras que el opositor Claudio Viña firmó un dictamen de minoría.
Caja Popular “paralela”
El parlamentario, que desde hace unos meses se sumó al armado de La Libertad Avanza, expresó a este diario que le resulta curioso que el Estado provincial quiera crear una sociedad anónima privada, no una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria sujeta al derecho privado, aunque aclaró que hay provincias que lo tienen.
De todas maneras, puso énfasis en que el fin que se persigue ya lo tiene la CPA. “Está invadiendo competencias de la Caja Popular, como dar créditos y fomentar inversiones, y es sin fines de lucro”, dijo.
“Creo que hay una pelea entre dos poderosos, y uno quiere hacerse una especie de Caja Popular de Ahorros ‘paralela’ para este fin, sin ningún tipo de necesidad ya que existe la Caja desde hace 111 años, pero privada, para que haga lo mismo. Salvo que obedezca a alguna puja de poder que no conocemos y que no corresponde que se dirima en el recinto”, chicaneó Viña.