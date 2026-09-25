Jaldo sobre el encuentro entre Chahla y Cisneros: “No sobra nadie”

A partir de esa definición, Jaldo respaldó explícitamente la actitud de Chahla frente al encuentro con Cisneros. “Y esto es lo que hizo Rossana y la verdad que la felicito porque hoy más que nunca hay que escuchar a todos los tucumanos y tucumanas que quieran hacer un aporte en el proyecto que estamos llevando adelante”, expresó.