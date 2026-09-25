Jaldo sobre el encuentro entre Chahla y Cisneros: “No sobra nadie”

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo respaldó este viernes en Tucumán la reunión entre Rossana Chahla y Carlos Cisneros, afirmando que "no sobra nadie" para el proyecto provincial.
- Chahla se reunió con Cisneros en su despacho tras el distanciamiento del dirigente bancario con Jaldo, pese a haber apoyado la candidatura de la intendenta en 2023.
- El gesto busca recomponer la unidad en el Partido Justicialista local para garantizar la gobernabilidad ante el complejo escenario económico provincial y nacional.
El gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la reunión que mantuvieron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el diputado nacional Carlos Cisneros, en medio de las diferencias que el dirigente de La Bancaria mantiene con el mandatario provincial. “No sobra nadie, necesitamos de todos”, afirmó Jaldo al ser consultado sobre el encuentro.
La reunión entre Chahla y Cisneros se produjo en el despacho de la intendenta y fue difundida por la propia jefa municipal. El encuentro había sido interpretado como un acercamiento entre ambos dirigentes, luego de que Cisneros respaldara la candidatura de Chahla en 2023 y posteriormente se alejara del armado político de Jaldo.
Consultado este viernes sobre la posibilidad de que Cisneros se sume al Partido Justicialista acompañando al espacio que conduce el gobernador, Jaldo destacó la decisión de Chahla de mantener abiertos los canales de diálogo.
“Con Rossana hemos hablado que nosotros vamos a priorizar el diálogo. El diálogo con todas aquellas personas que no hay duda que tengan intenciones de dialogar con nosotros, que de alguna manera quieran estar o sumarse a este proyecto que nosotros entendemos como el que va a seguir consolidando la provincia de Tucumán”, sostuvo.
En ese sentido, el gobernador consideró positivo que la intendenta mantenga contactos con dirigentes de distintos sectores. “Por eso, la verdad, yo veo bien que Rossana tenga un diálogo abierto con todos”, afirmó.
Jaldo vinculó esa postura con el contexto económico y político que atraviesan el país y la provincia. “En momentos difíciles que vive la Argentina y que por supuesto vive Tucumán, no sobra nadie, necesitamos de todos”, remarcó.
El mandatario provincial sostuvo que cualquier dirigente que pueda realizar un aporte debe ser escuchado. “Por eso cada tucumano que pueda poner un granito de arena para mejorar la calidad de vida de los tucumanos, ¿cómo no lo vamos a escuchar? ¿Cómo no lo vamos a recibir? ¿Cómo no le vamos a abrir los brazos?”, planteó.
A partir de esa definición, Jaldo respaldó explícitamente la actitud de Chahla frente al encuentro con Cisneros. “Y esto es lo que hizo Rossana y la verdad que la felicito porque hoy más que nunca hay que escuchar a todos los tucumanos y tucumanas que quieran hacer un aporte en el proyecto que estamos llevando adelante”, expresó.
Finalmente, el gobernador encuadró ese proyecto dentro de la estructura del peronismo provincial. Lo definió como “un proyecto de gobernabilidad, un proyecto político, partidario, como lo venimos llevando dentro del Partido Justicialista”.