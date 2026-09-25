Referentes de Libres del Sur inauguraron un nuevo centro comunitario y cuestionaron las políticas de Milei

El rol del Estado provincial

En el mismo sentido, Gómez agregó: “El Estado provincial y el gobernador Osvaldo Jaldo siempre nos plantean que es en los momentos difíciles donde hay que estar al lado de la gente: en los momentos de zozobra, donde no se llega a fin de mes, donde la plata no alcanza y las familias están endeudadas. Queremos que estos espacios sean punto de referencia para que los vecinos y vecinas aborden sus problemáticas comunes y buscar colectivamente soluciones. Es lo que el gobernador y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, siempre nos dicen: el Estado provincial tiene que hacerse presente y seguir a la par de la gente, de todos los tucumanos”.