Referentes de Libres del Sur inauguraron un nuevo centro comunitario y cuestionaron las políticas de Milei

Resumen para apurados
- Dirigentes de Libres del Sur inauguraron un centro comunitario en la capital tucumana para contener a vecinos y criticaron las políticas económicas de Javier Milei.
- El legislador Gómez Rossi y el concejal Gómez impulsaron la apertura vecinal y destacaron el respaldo del gobierno de Osvaldo Jaldo ante la crisis socioeconómica actual.
- La organización continuará recorriendo barrios vulnerables para articular asistencia con el Estado provincial y amortiguar el impacto de la crisis en los hogares tucumanos.
Dirigentes de Libres del Sur visitaron el Barrio Crucero Belgrano, en el sur de la capital tucumana, donde compartieron una jornada con vecinos de la zona y dejaron inaugurado un nuevo centro comunitario. En ese contexto, los referentes del espacio cuestionaron las políticas del Gobierno nacional.
Durante el encuentro, el legislador provincial Ernesto Gómez Rossi destacó el valor de la solidaridad y la unidad vecinal en el contexto actual. “Estoy muy contento con esta visita al Barrio Crucero Belgrano. Quiero agradecerle a Francisca y a Juan, que nos han abierto las puertas de su casa para inaugurar este nuevo espacio, que busca en tiempos difíciles ser un lugar de contención para las familias y de organización para los vecinos del barrio y para que, a través de la solidaridad, trabajemos juntos en las distintas inquietudes de esta comunidad”, afirmó.
Por su parte, el concejal Gastón Gómez subrayó la importancia de la presencia y la organización en el territorio, y remarcó el rol del Estado provincial frente a las políticas nacionales.
“Es en el territorio donde la gente se organiza para pelear esta situación y desde Tucumán vamos a enfrentar la crisis a la que nos llevó Milei”.
El rol del Estado provincial
En el mismo sentido, Gómez agregó: “El Estado provincial y el gobernador Osvaldo Jaldo siempre nos plantean que es en los momentos difíciles donde hay que estar al lado de la gente: en los momentos de zozobra, donde no se llega a fin de mes, donde la plata no alcanza y las familias están endeudadas. Queremos que estos espacios sean punto de referencia para que los vecinos y vecinas aborden sus problemáticas comunes y buscar colectivamente soluciones. Es lo que el gobernador y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, siempre nos dicen: el Estado provincial tiene que hacerse presente y seguir a la par de la gente, de todos los tucumanos”.
Desde Libres del Sur señalaron que continuarán recorriendo los barrios tucumanos los 365 días del año, articulando el trabajo territorial con las respuestas del Estado provincial, con el objetivo de garantizar en cada rincón de la provincia el acompañamiento a cada tucumano y tucumana.