Estrategias de prevención en salud mental

La tasa de suicidios en Argentina alcanzó un récord histórico en 2025 con 5.209 muertes, lo que representa una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). La cifra supera el promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ubicado en 9,1 por cada 100.000 habitantes. Tucumán registró 227 suicidios durante 2025. La tasa alcanzó los 13,5 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 11,8. El mismo informe señala que la provincia pasó de una tasa de 12,0 en 2024 a 13,5 en 2025, lo que representa un incremento del 13,3% en los hechos consumados. La línea 135 recibe hasta 45 llamados diarios.