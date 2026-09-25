YPF subió el precio de sus combustibles en todo el país

La presión sobre YPF se incrementó luego de que Shell, Axion y Puma ajustaran sus valores. Un relevamiento realizado el 24 de septiembre en estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires mostró que la nafta súper de Axion se comercializaba a $2.149 por litro y la de Shell a $2.185. Las versiones premium alcanzaban los $2.459 y $2.479, respectivamente, mientras que el diésel se ubicaba entre $2.319 y $2.609 por litro, según el producto.