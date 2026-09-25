Política

Video: vecinos de Aguilares se metieron en un basural y desenterraron acolchados y ropa que Gendarmería había descartado

Ocurrió en un predio municipal del barrio Villa Nueva y movilizó a la Policía. Los elementos habían sufrido daños por las inundaciones y roedores; su descarte había sido dispuesto por la Justicia Federal.

AGUILARES. La escena fue registrada en videos y generó la intervención de efectivos de la Policía y de la Justicia.
AGUILARES. La escena fue registrada en videos y generó la intervención de efectivos de la Policía y de la Justicia.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Vecinos de Aguilares desenterraron ayer ropa y acolchados descartados por Gendarmería en un basural de Tucumán, lo que motivó un operativo policial en la zona.
  • Los bienes habían sido dañados por inundaciones y roedores en el Escuadrón 11. La Justicia Federal dispuso desecharlos al considerarlos no aptos para donación.
  • La fiscalía labró actuaciones y dio intervención a Gendarmería para resolver la situación de los objetos recuperados, en medio de la preocupación sanitaria.
Resumen generado con IA

Un grupo de vecinos de Aguilares se metió en un predio municipal utilizado como basural, revolvió entre los residuos y comenzó a desenterrar acolchados, prendas de vestir y otros elementos. La situación quedó registrada en videos y terminó con la intervención de la Policía.

El episodio ocurrió ayer, alrededor de las 15.30, en el barrio Villa Nueva, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un aviso sobre varias personas que estaban retirando objetos del predio. Según la información inicial, algunos de esos elementos pertenecerían a Gendarmería Nacional.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría Aguilares y de la Patrulla Motorizada se trasladaron hasta el lugar para verificar qué estaba ocurriendo.

Antes de avanzar con el procedimiento, los policías se comunicaron con integrantes del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional, con asiento en el barrio Belgrano de Aguilares, para determinar el origen de los elementos.

Desde la fuerza federal explicaron que las últimas inundaciones en la provincia habían provocado importantes daños en las instalaciones del escuadrón. Como consecuencia, distintos artículos quedaron afectados, entre ellos acolchados, prendas de vestir, utensilios y otros elementos.

Además, parte de esos objetos había sufrido deterioros provocados por roedores. Por ese motivo, según explicaron desde Gendarmería, ya no se encontraban en condiciones de ser reutilizados ni de ser entregados en donación.

Los elementos habían sido trasladados hasta el basural del barrio Villa Nueva en cumplimiento de un oficio librado por disposición de la Justicia Federal. Al haber sido considerados inutilizables, se había dispuesto su descarte en ese predio municipal. 

Una vez constatado el origen de los objetos, el personal policial informó lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción.

Desde esa dependencia se ordenó confeccionar un acta del procedimiento y se dispuso dar intervención a Gendarmería Nacional para que adoptara las medidas que considerara correspondientes respecto de los elementos que habían sido retirados del lugar por los vecinos.

La secuencia, además, quedó registrada en videos en los que se observa a varias personas revolviendo el predio y sacando del lugar los acolchados y las prendas que habían quedado enterrados entre los residuos.

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