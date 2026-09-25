Fiesta Nacional del Alfajor 2026: cuándo será, los horarios y la grilla completa de los shows en vivo

Alfajores de chocolate negro y sabores exóticos, de “popcorn al curry”, relleno de chirimoya alegre o de clásicos como el dulce de leche, se combinan con música en vivo, humor y shows para toda la familia en la Fiesta Nacional del Alfajor. Esta tradicional cita repostera nacida en 1989, que es todo un símbolo de la cultura cordobesa, celebrará del 9 al 12 de octubre su 28.ª edición. En esta ocasión, una amplia cartelera artística acompañará la selección del Mejor Alfajor y el reparto del icónico Alfajor Gigante.