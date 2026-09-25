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Fiesta Nacional del Alfajor 2026: cuándo será, los horarios y la grilla completa de los shows en vivo

Del 9 al 12 de octubre, La Falda recibe la 28° Fiesta Nacional del Alfajor con entrada libre y gratuita.

En La Falda se celebra la Fiesta Nacional del Alfajor.
En La Falda se celebra la Fiesta Nacional del Alfajor. (Imagen Web)
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Del 9 al 12 de octubre, La Falda albergará la 28° Fiesta Nacional del Alfajor con entrada libre para impulsar el turismo serrano y homenajear este ícono repostero.
  • Nacida en 1989, la cita reunirá a más de 100 productores con shows de Los Caligaris y Pelusa, clases de cocina y el clásico reparto del Alfajor Gigante.
  • El evento dinamizará la economía del Valle de Punilla durante el fin de semana largo y consolidará a Córdoba como el polo alfajorero referente del país.
Resumen generado con IA

Alfajores de chocolate negro y sabores exóticos, de “popcorn al curry”, relleno de chirimoya alegre o de clásicos como el dulce de leche, se combinan con música en vivo, humor y shows para toda la familia en la Fiesta Nacional del Alfajor. Esta tradicional cita repostera nacida en 1989, que es todo un símbolo de la cultura cordobesa, celebrará del 9 al 12 de octubre su 28.ª edición. En esta ocasión, una amplia cartelera artística acompañará la selección del Mejor Alfajor y el reparto del icónico Alfajor Gigante.   

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Córdoba volverá a convertirse en el epicentro dulce de la región durante el próximo fin de semana largo de primavera: la cita oficial se llevará a cabo a lo largo de cuatro jornadas consecutivas en la emblemática ciudad de La Falda, ubicada en el corazón del Valle de Punilla. Con entrada libre y gratuita, la celebración busca potenciar el turismo serrano y dinamizar la economía local recibiendo a miles de visitantes de diferentes provincias.

Sabores de todo el país y el icónico Alfajor Gigante

El circuito festivo albergará a más de 100 productores artesanales e industriales de toda la Argentina, quienes desplegarán sus elaboraciones en los puestos habilitados sobre las avenidas principales de la ciudad. Entre los hitos gastronómicos más esperados por el público se destacan la elección y premiación a la mejor pieza culinaria —evaluada por un jurado de expertos— y el infaltable corte del Alfajor Gigante, que se comparte libremente entre los asistentes.

A la tentadora propuesta gastronómica se le sumarán actividades educativas e interactivas de primer nivel: la conductora Denise Dumas estará al frente de clases de cocina en vivo para revelar los mejores secretos de la repostería. Asimismo, el predio dispondrá de una variada agenda recreativa para todas las edades, con caminatas urbanas guiadas, juegos infantiles gratuitos y los concurridos sectores Rock & Food y Music & Food situados en el tradicional Descanso Edén.

Una cartelera de espectáculos para todos los gustos

En el aspecto cultural, el festival contará con un gran despliegue de espectáculos distribuidos en dos escenarios simultáneos, bajo la conducción especial de Mariano Cardarelli y Caro Martínez. La grilla oficial propone un abanico para todos los gustos, con referentes del cuarteto, la cumbia, el folclore, el rock y el humor.

Entre las figuras y agrupaciones confirmadas se destacan Los Caligaris, "El Rey" Pelusa, Paquito Ocaño, Ceibo, Cuatro al Hilo, Modo Biónico, Jolgorio, La Bicho, La Pleyer, Victoria Alfonsina y Grupo Cristal. Además, la programación se completará con las presentaciones de Pablo Giribaldi, Sarah, Nawwan, Guille Torres, Lourdes Liciar, Tierra Adentro y Diego Guzmán, prometiendo cuatro días festivos inolvidables en las Sierras de Córdoba.

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