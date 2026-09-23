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¿Lentejas en un postre? La receta de Paulina Cocina para hacer cookies de chocolate saludables

A través de un video en Instagram, la influyente cocinera reveló su secreto para reemplazar las harinas tradicionales con un ingrediente inesperado que cosecha miles de elogios.

¿Lentejas en un postre? La receta de Paulina Cocina para hacer cookies de chocolate saludables
Fuente: Paulina Cocina (canal de Youtube)
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Paulina Cocina presentó recientemente en Instagram una receta de cookies de chocolate a base de lentejas para sustituir harinas y ofrecer un postre saludable.
  • La preparación procesa legumbres cocidas con avena, cacao, huevo y endulzante. La cocinera suele compartir alternativas fáciles que desafían la pastelería tradicional.
  • La propuesta cosechó miles de reacciones y consolida la tendencia de incorporar legumbres en la repostería casera, ampliando opciones nutritivas y accesibles.
Resumen generado con IA

Una nueva publicación en redes sociales permitió a Paulina Cocina sorprender a la audiencia con una innovadora receta de galletitas de lentejas. La creadora de contenido compartió en Instagram el paso a paso de la preparación y obtuvo miles de reacciones inmediatas.

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Las preparaciones de la influyente cocinera suelen destacar por su practicidad y toque original frente a las recetas tradicionales. Por tal motivo, advirtió a sus más de tres millones de usuarios antes de revelar los detalles del plato. Luego de presentar el procedimiento, la especialista explicó que las legumbres reemplazan por completo a la harina en esta opción dulce. 

  • 1 1/2 taza de lentejas remojadas y cocidas.
  • 1/2 taza de avena
  • 1/4 taza de cacao
  • 1 o 2 sobrecitos de endulzante
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 1 huevo

Colocar las lentejas previamente remojadas y cocidas en un procesador de alimentos junto con la avena, el cacao en polvo, el endulzante seleccionado, el polvo para hornear y el huevo. Procesar e integrar de manera continua hasta lograr una masa suave, uniforme e hibridada de forma homogénea sin que queden grumos ni restos de legumbres enteras.

Tomar pequeñas porciones de la preparación obtenida, formar bolitas con las manos y distribuirlas sobre una bandeja para horno previamente enmantecada o aceitada. Aplastar ligeramente cada pieza para darle la forma clásica de galletita y llevar al horno precalentado a 180°C durante un lapso de 7 a 10 minutos. Una vez finalizada la cocción, retirar la placa y dejar enfriar por completo antes de consumir.

Como recomendación opcional para realzar la presentación y el sabor final, se pueden decorar bañando la superficie con una capa de chocolate previamente derretido a baño María o al microondas.

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