¿Lentejas en un postre? La receta de Paulina Cocina para hacer cookies de chocolate saludables

Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó recientemente en Instagram una receta de cookies de chocolate a base de lentejas para sustituir harinas y ofrecer un postre saludable.
- La preparación procesa legumbres cocidas con avena, cacao, huevo y endulzante. La cocinera suele compartir alternativas fáciles que desafían la pastelería tradicional.
- La propuesta cosechó miles de reacciones y consolida la tendencia de incorporar legumbres en la repostería casera, ampliando opciones nutritivas y accesibles.
Una nueva publicación en redes sociales permitió a Paulina Cocina sorprender a la audiencia con una innovadora receta de galletitas de lentejas. La creadora de contenido compartió en Instagram el paso a paso de la preparación y obtuvo miles de reacciones inmediatas.
Las preparaciones de la influyente cocinera suelen destacar por su practicidad y toque original frente a las recetas tradicionales. Por tal motivo, advirtió a sus más de tres millones de usuarios antes de revelar los detalles del plato. Luego de presentar el procedimiento, la especialista explicó que las legumbres reemplazan por completo a la harina en esta opción dulce.
- 1 1/2 taza de lentejas remojadas y cocidas.
- 1/2 taza de avena
- 1/4 taza de cacao
- 1 o 2 sobrecitos de endulzante
- 1 cdita de polvo para hornear
- 1 huevo
Colocar las lentejas previamente remojadas y cocidas en un procesador de alimentos junto con la avena, el cacao en polvo, el endulzante seleccionado, el polvo para hornear y el huevo. Procesar e integrar de manera continua hasta lograr una masa suave, uniforme e hibridada de forma homogénea sin que queden grumos ni restos de legumbres enteras.
Tomar pequeñas porciones de la preparación obtenida, formar bolitas con las manos y distribuirlas sobre una bandeja para horno previamente enmantecada o aceitada. Aplastar ligeramente cada pieza para darle la forma clásica de galletita y llevar al horno precalentado a 180°C durante un lapso de 7 a 10 minutos. Una vez finalizada la cocción, retirar la placa y dejar enfriar por completo antes de consumir.
Como recomendación opcional para realzar la presentación y el sabor final, se pueden decorar bañando la superficie con una capa de chocolate previamente derretido a baño María o al microondas.