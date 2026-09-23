¿Lentejas en un postre? La receta de Paulina Cocina para hacer cookies de chocolate saludables

Las preparaciones de la influyente cocinera suelen destacar por su practicidad y toque original frente a las recetas tradicionales. Por tal motivo, advirtió a sus más de tres millones de usuarios antes de revelar los detalles del plato. Luego de presentar el procedimiento, la especialista explicó que las legumbres reemplazan por completo a la harina en esta opción dulce.