El mágico pueblito argentino que enamoró a San Martín y sorprende con sus arroyos de cristal

Un oasis con piletas naturales

En la actualidad, cuando el calor apremia, la magia del pueblo se traslada al cauce de sus arroyos. Las aguas cristalinas de Los Coquitos y del río Achiras se encajonan en paredes de granito creando piletas naturales de hasta dos metros y medio de profundidad, cascadas ocultas y playas de arena fina. Sitios como "La Ollita", rodeados por la sombra tupida de sauces ancianos, invitan a almorzar un tradicional lechón a la pizza o un plato de locro casero antes de adentrarse en senderos de caminata. Se trata, en definitiva, de un oasis donde el tiempo decidió detenerse entre el susurro del agua y el aroma a jarilla.