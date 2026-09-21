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Equinoccio de septiembre: cuándo empieza oficialmente la primavera 2026

Este año, el equinoccio de septiembre no coincidirá con el tradicional Día de la Primavera.

Equinoccio de septiembre: cuándo empieza oficialmente la primavera 2026
Foto: Donald Slack - Alamy Stock Photo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La primavera en el hemisferio sur comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 21:05 por el equinoccio, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.
  • Aunque por convención se celebra el 21, el equinoccio astronómico ocurre cuando el Sol se alinea con el ecuador, haciendo que el día y la noche tengan duraciones idénticas.
  • El evento concluye el invierno y da paso a días más largos en la región, evidenciando las diferencias anuales entre el calendario civil y los ciclos orbitales de la Tierra.
Resumen generado con IA

Que el 21 de septiembre, diciembre, marzo y junio comienzan las estaciones desde cero es una convención. Los astrónomos, observadores de los cuerpos celestes del espacio, no coinciden con estas versiones, ya que no toman como referencia los movimientos y mediciones exactas del planeta en relación al Sol. Sin embargo, todo el hemisferio sur está dando la bienvenida a la primavera este lunes 21 de septiembre.

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La fecha real del inicio físico de la primavera no coincide siempre con el 21 de septiembre en la parte sur del planeta. El episodio que se utiliza de referencia y que marca exactamente hora y minuto del inicio de la nueva temporada es el equinoccio, el momento del año en que el Sol se ubica exactamente encima de la línea del ecuador, otorgando al día y a la noche duraciones iguales.

¿Cuándo será el inicio oficial de la primavera?

Los equinoccios ocurren dos veces al año y marcan el paso del Sol de un lado al otro del planeta. Uno es en las cercanías del 21 de marzo, que da inicio al otoño en el hemisferio sur y a la primavera en el hemisferio norte. El segundo equinoccio es el que ocurrirá en las próximas horas y que pasa cada septiembre. Da inicio al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el hemisferio sur.

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Este año, el equinoccio no coincidirá con el día en que tradicionalmente se celebra el Día de la Primavera. Ocurrirá recién el martes 22 de septiembre, cuando el Sol ya se haya ocultado para la Argentina, a las 21.05, según el Instituto de Astrofísica de La Plata. Este episodio dará fin oficialmente al invierno del hemisferio sur e inicio a la primavera. En el norte, terminará el verano y dará inicio al otoño.

¿Cuál es la diferencia entre los equinoccios y los solsticios?

Así como los equinoccios dan inicio al otoño y a la primavera, los solsticios dan inicio al invierno y al verano. El equinoccio se diferencia del solsticio por la posición del Sol respecto de la Tierra. Mientras que durante los equinoccios el día y la noche tienen una duración prácticamente similar en todo el planeta, los solsticios marcan los momentos del año en que se registra la mayor diferencia entre las horas de luz y oscuridad. En el hemisferio sur, el solsticio de junio señala el comienzo astronómico del invierno y el de diciembre, el inicio del verano.

Los solsticios también se producen dos veces al año y ocurren cuando el Sol alcanza su máxima distancia aparente respecto del ecuador terrestre, hacia el norte o hacia el sur. Por eso, los cuatro fenómenos astronómicos –dos equinoccios y dos solsticios– dividen el año en cuatro estaciones. Su fecha y horario exactos pueden variar cada año debido a los movimientos de la Tierra alrededor del Sol.

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