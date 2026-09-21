Equinoccio de septiembre: cuándo empieza oficialmente la primavera 2026

¿Cuál es la diferencia entre los equinoccios y los solsticios?

Así como los equinoccios dan inicio al otoño y a la primavera, los solsticios dan inicio al invierno y al verano. El equinoccio se diferencia del solsticio por la posición del Sol respecto de la Tierra. Mientras que durante los equinoccios el día y la noche tienen una duración prácticamente similar en todo el planeta, los solsticios marcan los momentos del año en que se registra la mayor diferencia entre las horas de luz y oscuridad. En el hemisferio sur, el solsticio de junio señala el comienzo astronómico del invierno y el de diciembre, el inicio del verano.