Indignación en Córdoba: viajaron para salvar a Koda, un oso con cáncer, y les robaron todo el equipamiento médico

Un asalto en pleno regreso

“Se llevaron todo el equipamiento de anestesia, estaba atrás en la caja. El mío estaba adelante de todo”, contó Julieta Artola, una de las médicas que participó en la evaluación y que decidió regresar en avión para poder estar a tiempo en Buenos Aires, ya que debía dictar clases. La especialista explicó que había decidido que su maletín viajara en el rodado junto con el resto del instrumental porque le parecía más seguro que despacharlo en la aeronave. Justo antes de abordar, mientras almorzaba con una amiga, Artola recibió la noticia de que habían asaltado el utilitario y se habían llevado parte de los dispositivos.