Indignación en Córdoba: viajaron para salvar a Koda, un oso con cáncer, y les robaron todo el equipamiento médico

Resumen para apurados
- Delincuentes robaron equipos médicos por U$S 10.000 a veterinarios que regresaban de atender al oso Koda este miércoles en una estación de la autopista Córdoba-Rosario.
- Los ladrones forzaron la camioneta de los médicos mientras cargaban agua. El equipo había viajado a Córdoba para evaluar un tumor en el paladar que afecta al animal de 15 años.
- La policía investiga a los sospechosos mientras los especialistas enfrentan la pérdida de insumos clave para trabajar. En tanto, Koda permanece estable a la espera de cirugía.
Los especialistas que viajaron para controlar a Koda, un oso pardo de 15 años que hace tiempo sufre de un cáncer en el paladar, pronto vieron borrada la satisfacción de saber que el animal se encontraba en buen estado cuando se dieron con que todos sus equipos de trabajo, valuados en U$S 10 000, habían desaparecido. Los veterinarios que habían viajado desde Buenos Aires a Córdoba sufrieron un robo de todos sus elementos de camino a casa.
Un grupo de profesionales sufrió este delito en el regreso de su jornada de asistencia médica a Koda, un ejemplar de más de 300 kilos resguardado en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba al que se le había detectado un tumor maligno a comienzos de este año. La delegación viajó desde Buenos Aires hasta la provincia mediterránea y, luego de revisar al paciente, emprendió su traslado por la autopista, donde sus herramientas fueron sustraídas directamente desde el vehículo, lugar donde todos los profesionales habían dejado sus pertenencias, incluso los que viajaron por otros medios.
Un asalto en pleno regreso
“Se llevaron todo el equipamiento de anestesia, estaba atrás en la caja. El mío estaba adelante de todo”, contó Julieta Artola, una de las médicas que participó en la evaluación y que decidió regresar en avión para poder estar a tiempo en Buenos Aires, ya que debía dictar clases. La especialista explicó que había decidido que su maletín viajara en el rodado junto con el resto del instrumental porque le parecía más seguro que despacharlo en la aeronave. Justo antes de abordar, mientras almorzaba con una amiga, Artola recibió la noticia de que habían asaltado el utilitario y se habían llevado parte de los dispositivos.
De acuerdo con el relato mencionado en TN, los compañeros de Artola habían emprendido el retorno por tierra y alrededor de las 14 del miércoles, a mitad de camino en la autopista Córdoba-Rosario, decidieron parar en una estación de servicio YPF a la altura del kilómetro 700, en la zona de Santa Bárbara. Los profesionales habían dejado estacionada una camioneta Chevrolet S10 blanca en el sector cercano al estacionamiento de camiones.
El robo de aparatos de alta complejidad
Justo antes de continuar la marcha, los profesionales hicieron una parada para cargar agua para el mate. Cuando regresaron al móvil, descubrieron que habían roto el vidrio trasero derecho y habían forzado la caja de la camioneta.
Entre los elementos robados había un monitor multiparamétrico Mindray UMEC10, que estaba dentro de un bolso de lona blanco, y un aparato de electroquimioterapia, además de todos los insumos de anestesia que llevaron para trabajar con el paciente.
Sospechas sobre el "modus operandi" en la ruta
Las posibles explicaciones advierten que los delincuentes podrían haber visto el bolso de Artola a través de la ventanilla y que por eso rompieron el cristal, además de abrir la caja para robar el resto del instrumental. A la vez, los veterinarios creen que podrían haber sido seguidos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores. “Dicen que es un modus operandi ahí: se ponen entre los autos, se bajan e intentan abrir”, contó la profesional.
La denuncia policial, realizada por el anestesista Luciano Sampietro, señala que en el lugar apareció un camionero que aportó información sobre lo ocurrido. Según su testimonio, habría visto a dos o tres personas acercarse al vehículo e intentar forzar sus puertas. También se dejó asentado el dato de un Volkswagen Gol Trend rojo sospechoso, cuya patente fue informada a la policía para su investigación.
El estado de salud de Koda
Al drama de la causa policial se le suma el fuerte impacto profesional que genera este hecho en los médicos. Artola remarcó que los elementos sustraídos son insumos específicos y de difícil comercialización en el mercado informal. "Acá en Buenos Aires eso no lo vende nadie. El anestesista sin los aparatos no puede laburar. Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo", lamentó la profesional al graficar el perjuicio directo que sufren en sus tareas cotidianas.
Mientras la Policía busca dar con los sospechosos y rastrear el auto rojo señalado por los testigos, la preocupación también se centra en el paciente que motivó semejante despliegue técnico. Koda es un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que permanece bajo el resguardo del Parque de la Biodiversidad de Córdoba.
El tumor maligno en el paladar del plantígrado fue detectado a comienzos de 2026. En los controles más recientes, los médicos observaron una progresión en la lesión, motivo por el cual organizaron esta última evaluación exhaustiva bajo anestesia general. El objetivo central del viaje era medir la evolución de la masa para determinar si es viable someterlo a una intervención quirúrgica. Pese al amargo trago del robo en la ruta, Artola confirmó que Koda se encuentra estable y que en las próximas horas se emitirá un parte oficial con los resultados médicos.