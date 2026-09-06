El alfajor no es el terreno en el que los tucumanos más experimentan

En la Feria Argentina del Alfajor, las mezclas de chocolate y papas fritas y de pera y roquefort impactaron por igual. De un lado de la grieta, quienes se animaron a probarlos. Del otro, quienes los consideraron una herejía. Pero todos juntos se mantuvieron del lado de quien no cambia su alfajor favorito por las nuevas propuestas. Aunque los tucumanos se jactan de osados, lo cierto es que terminan quedándose con los clásicos de siempre. El riesgo que están dispuestos a correr los compradores se limita a un testeo que no llega a modificar las preferencias.