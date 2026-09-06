El alfajor no es el terreno en el que los tucumanos más experimentan

En la Feria Argentina del Alfajor, las mezclas de chocolate y papas fritas y de pera y roquefort impactaron por igual. De un lado de la grieta, quienes se animaron a probarlos. Del otro, quienes los consideraron una herejía. Pero todos juntos se mantuvieron del lado de quien no cambia su alfajor favorito por las nuevas propuestas. Aunque los tucumanos se jactan de osados, lo cierto es que terminan quedándose con los clásicos de siempre. El riesgo que están dispuestos a correr los compradores se limita a un testeo que no llega a modificar las preferencias.
Pero las billeteras y carteras se abren con mayor facilidad para pagar cuando la tentación aparece. Si un alfajor industrial cuesta entre $1.000 y $2.200, el amante del alfajor tucumano está dispuesto a pagar entre un 127% y un 400% más. La mayoría de los consultados coincidió en que pagaría hasta $5.000 si un alfajor se viera lo suficientemente rico o inspirara la suficiente confianza.
Respecto a la identidad local del alfajor, el consenso es indiscutible: el dulce de leche no puede faltar y ninguna alternativa está a la altura para reemplazarlo. Pero, si se habla de un producto provincial con identidad autóctona, la imaginación no arroja demasiados ingredientes. La miel de caña o el membrillo aparecen, para unos pocos, como el relleno que no podría estar ausente en un alfajor tucumano. El limón y la frutilla, pese a ser las frutas de la temporada, no resuenan.
El alfajor también despierta un costado individualista. Contrario a la creencia más romántica de que el postre es perfecto para un obsequio, los tucumanos piensan en lo propio. La compra es en general para la casa, para guardar en un rincón sin que nadie se entere, para tener stock en los momentos de antojo. En definitiva, un alfajor puede salvar desde un postre hasta una noche de soledad, pero si es uno con cobertura de chocolate y abundante dulce de leche, los tucumanos quedan más satisfechos.